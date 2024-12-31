'Квартал 95' отреагировал на скандал из-за шутки над Ириной Фарион и обвинил 1+1: канал пообещал принять меры

Студия "Квартал 95" прокомментировал скандал из-за шутки над покойным языковедом Ириной Фарион, убитой в июле 2024 года. После общественного возмущения и реакции Софии Семчишин, дочери погибшей общественной деятельницы, создатели комедийного шоу объяснили, почему некорректную сцену пустили в эфир.

Видео дня

В скандальном номере из украинки, которая общается на русском языке, "изгоняют бесов" – лишают героиню "всего кацапского" благодаря портрету покойной Фарион. Как отметили на странице "Квартала 95" в Instagram, выпуск, показанный 29 декабря – архивный и датируется прошлым годом.

"К сожалению, в нем осталась шутка, которая не должна была попасть в эфир. Мы не имеем влияния на то, какие выпуски выбирают для повторного показа, поскольку этот процесс контролирует исключительно телевизионный Канал", – говорится в сообщении, под которым закрыли комментарии.

Создатели добавили, что оставлять в программе шутку "о трагически погибшем человеке абсолютно неприемлемо при любых обстоятельствах, даже если речь идет о старом выпуске". Юмористы принесли извинения семье языковеда и всем, кого задел или оскорбил эпизод.

Реакция телеканала 1+1, где транслировался скандальный выпуск, не заставила долго себя ждать. "Будут проведены тщательные проверки архивных материалов, а также приняты меры по предупреждению подобных ситуаций", – написали представители канала на официальном сайте компании, продублировав ответ в комментариях поста Семчишин.

Напомним, на скандал отреагировала дочь Ирины Фарион, выразившая свое возмущение в Instagram. "Квартал 95! Вы просто животные! Вы не заслуживаете ни уважения, ни человеческого отношения! Ирину Дмитриевну Фарион убили за украинский язык, за украинскую позицию! Издевательства над погибшими украинцами вам не простят! Я жду еще реакций!" – написала Софья Семчишин. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Юрий Горбунов признался, поддерживает ли связь с кумом Потапом после его бегства из Украины. Подробности – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!