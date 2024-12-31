'Квартал 95' оскандалился шуткой об убитой Ирине Фарион, но есть нюанс

В сети разгорелся новый скандал вокруг шуток "Квартала 95". На этот раз студия "перешла границу" во время создания сценки, где из русскоязычной украинки выгоняют бесов в виде "лишения всего кацапского из глупой головы". В качестве главного борца за украинский язык юмористы использовали портреты покойной Ирины Фарион, что и возмутило сеть.

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Общество утверждает, что это издевательство над памятью о человеке, который сделал весомый вклад в украинскую идентичность, и призывает подать иск в суд на студию за клевету. Однако в этом инциденте есть один нюанс. OBOZ.UA собрал подробности скандала.

Сначала эту противоречивость заметили поклонники Ирины Фарион. Позднее скандал распространился в соцсети X, где показали несколько фотографий экрана телевизора, где транслировали выпуск "Квартала 95". "В чате поклонников Фарион произошло "возгорание" – "Квартал 95" снял сценку, где муж выгоняет портретом Фарион бесов из жены, наслушавшейся российской попсы", – сообщили пользователи соцсети.

После этого скриншот возмутительного комментария распространился в Facebook. Его на своей странице опубликовал журналист Лаусенко Олег.

"Вчера, переключая каналы, внезапно наткнулся на эту сценку "Квартала 95", где лысый малоросс пугает портретом убитой Фарион "сальную манкуртку". Сразу задался вопросом: подаст ли дочь Фарион и ВОС иск в суд на канал 1+1 и студию "Квартал 95", которые приближены к власти? Думаю, нет. Потому что это не "проклятый Порошенко", – прокомментировал Лаусенко.

Позже комментарий также дал военнослужащий Петр Кузик: "Квартал 95! Вы просто животные! Вы не заслуживаете ни уважения, ни человеческого отношения! Ирину Дмитриевну Фарион убили за украинский язык, за украинскую позицию! Издевательства над погибшими украинцами вам не простят!"

Однако этот инцидент имеет нюанс. Оказалось, что выпуск был снят еще до неожиданного убийства Ирины Фарион в июле. А студия "Квартал 95" "шутила" над общественным деятелем еще во время новогоднего выпуска прошлого года, то есть еще когда женщина была жива. Однако повторно транслировать это шоу телеканал 1+1 решил через год – 30 декабря 2024 года.

Ранее OBOZ.UA писал о еще одном скандале "Квартала 95". Тогда юмористы высмеяли экс-начальника ТЦК Ровно, целовавшегося с коллегами в кабинете.

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