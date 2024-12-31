'Издевательство над погибшими украинцами вам не простят': дочь Ирины Фарион отреагировала на шутку 'Квартала 95' о своей маме

Дочь общественного деятеля Ирины Фарион, которую убили 19 июля, София Семчишин отреагировала на неудачную шутку "Квартала 95". В нем из русскоязычной украинки изгоняют бесов в виде "лишения всего кацапского из глупой головы" портретом погибшей.

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Она убеждена, что это издевательство над памятью о человеке, который внес весомый вклад в украинскую идентичность. Женщина опубликовала в Instagram кадр с этого выпуска и процитировала слова военнослужащего Петра Кузика.

"Квартал 95! Вы просто животные! Вы не заслуживаете ни уважения, ни человеческого отношения! Ирину Дмитриевну Фарион убили за украинский язык, за украинскую позицию! Издевательства над погибшими украинцами вам не простят! Я жду еще реакций!" – отреагировала Семчишин.

В частности, в InstaStories она показала скриншот с переписки, где объяснили, что эта "шутка" звучала еще в прошлом году во время новогоднего выпуска. Также обратили внимание, что в начале трехчасового шоу "в нее переоделись, будто она чистоту языка контролирует".

Стоит отметить, что на момент написания материала скандальный выпуск "Новогоднего квартала" уже удален с платформы YouTube.

Однако телеканал 1+1 отреагировал на возмущение и выразил свои извинения: "Госпожа София, мы приносим свои извинения вам и всем, кого неуместная шутка зацепила и оскорбила. Выпуск, который вышел 29 декабря, является одним из старых выпусков. К сожалению, была допущена ошибка, и шутка, которая не должна появиться в эфире, осталась в программе. Шутить о трагически погибшем человеке абсолютно недопустимо при любых обстоятельствах, даже если речь идет о старом выпуске. Будут проведены тщательные проверки архивных материалов, а также приняты меры по предотвращению подобных ситуаций".

В комментариях под возмущением офицера батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения НГУ Андрея Ильенко украинцы в очередной раз обругали "Квартал 95":

"Студия "Квартал 95", вам очень весело и смешно, но ваша "шутка" об убитой бесстрашной и беззащитной женщине Ирине Фарион – отвратительна. Извинитесь перед ее дочерью Софией, вдовой воина, и удалите эту гадость".

"Самое отвратительное то, что это дерьмо продолжает "захватывать Украину", мудрый народ, который в 2019 году голосовал за "Хотя паржом", весело продолжает хохотать в то время, как страна в руинах истекает кровью..."

"Я бы на месте дочери подала в суд. Эти хохоньки-хохоньки нужно разогнать. Эти развлечения недопустимы в то время, когда украинцы гибнут в окопах".

"Вообще шоу такого формата не должно существовать в стране во время войны. А те дегенераты из "Квартала" пусть над своими родными шутят!"

Украинцы также упомянули еще одну "шутку" об Ирине Фарион. В видео, которое также удалили из YouTube, прозвучала фраза "Если бы Арестович и Фарион были вместе, это было бы их дочерью" в контексте тренда соцсети TikTok, где люди выполняют странные действия в прямом эфире, чтобы получить подарки от зрителей.

Ранее OBOZ.UA писал о деталях скандала с "Кварталом 95". Однако в нем был замечен один нюанс.

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