Кузьме Скрябину могло бы исполниться 55: кого его мама считает виновными в катастрофе и почему эта теория разделила украинцев

Известному украинскому певцу Кузьме Скрябину сегодня, 17 августа, могло бы исполниться 55 лет, если бы не трагическая авария, унесшая его жизнь 2 февраля 2015 года. Среди украинцев до сих пор ведутся споры, что стало причиной гибели легендарного артиста – случайность или вмешательство его врагов.

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Мама исполнителя настаивает на том, что ДТП было подстроено. Об этом она рассказала в интервью "Люкс ФМ" в прошлом году. OBOZREVATEL решил вспомнить теорию родных Кузьмы Скрябина и рассказать, почему она вызвала споры (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ольга Кузьменко после гибели сына общалась со многими его поклонниками, среди которых была военнослужащая подразделения ВСУ, управляющего дронами. Маме певца рассказали, что авто артистка могли "выключить" специальным устройством, которое вывело из строя руль, тормоза и всю электрическую составляющую авто.

"Она мне показала свою руку, как теперь помню. Такую присоску приклеивают туда, куда нужно. И тогда центр управления беспилотниками выключает электрическое устройство. А Toyota Sequoia была полностью на электронике", – вспомнила Ольга Кузьменко.

Она считает, что к аварии сына причастны те, на кого артист "лил холодную воду, чтобы привести в сознание". Речь идет о власти, руководившей страной в те годы. Кроме этого, Ольга Кузьменко уверена, что это было не первое покушение, ведь раньше звезде откручивали колеса и он едва не погиб из-за этого.

Украинцы после слов матери музыканта разделились на два "лагеря". Одни считали, что звезду действительно "убрали" за громкую критику и резкие слова в адрес чиновников, а другие предпочитают теорию о несчастном случае.

Пользователи вспомнили о странных обстоятельствах аварии, не получивших огласки, а другие убеждены, что виновниками трагедии стали скорость, опасный и скользкий участок дороги, неисправность авто и т.д. Подробнее о мыслях украинцев – читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мама Кузьмы Скрябина впервые рассказала, почему сын лежал в гробу с медалью и кто ему ее отдал.

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