Кушанашвили жестко прошелся по путинистке Цыгановой, угрожающей миру "ядерной пылью": объелась чумовых грибов?
Известный грузинский и российский журналист Отар Кушанашвили эмоционально прокомментировал новый трек пропутинской певицы Виктории Цыгановой, в котором она угрожает миру ядерной пылью. Строки не на шутку разозлили грузина и он жестко прошелся по отсутствию нравственных и христианских ценностей у путинистки.
Эмоциональной реакцией на пропагандистский "хит" Кушанашвили поделился в новом выпуске своего YouTube-шоу "Каково". Комментарий касался песни "ЧебуРашка" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Ну что, рептилоиды, вдруг загрустили?
Хотите попробовать ядерной пыли?
Так заходите, грибы чумовые
Достанет из погреба мама Россия", – говорится в тексте песни Цыгановой.
Откровенный призыв к войне и угрозы миру ядерным ударом шокировали Кушанашвили и он заявил, что подобные разговоры нужно запретить.
"Нужно запретить говорить о ядерной пыли. Невозможно это слышать и невозможно это слушать. Мои дети это слышат и видят. Почему вы такие злые? Разве вы не православная христианка? Разве вы не самая набожная семья в шоу-бизнесе? Разве это вяжется с православным христианством? Какие чумовые грибы? Вы сами их объелись? Как можно об этом петь? Но нет, это все одобряется", – пожаловался ведущий.
Осторожно, видео 18+
Как известно, Цыганова с 2014 года активно поддерживает агрессию Кремля и путинский режим, ездит военными госпиталями и развлекает раненых оккупантов. В одном из своих интервью одиозная путинистка выдала, что ее творчество "исцеляет оккупантов с оторванными конечностями".
Как писал OBOZREVATEL, Отар Кушанашвили подверг критике выступление российского актера Дмитрия Дюжева, на котором он призвал соотечественников "славить Россию стоя". По мнению телеведущего, звезда "Бригады" не имеет представления о подлинном значении патриотизма и любит родину только за деньги от кремлевских властей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!