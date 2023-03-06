Кушанашвили жестко прошелся по путинистке Цыгановой, угрожающей миру ''ядерной пылью'': объелась чумовых грибов?

Известный грузинский и российский журналист Отар Кушанашвили эмоционально прокомментировал новый трек пропутинской певицы Виктории Цыгановой, в котором она угрожает миру ядерной пылью. Строки не на шутку разозлили грузина и он жестко прошелся по отсутствию нравственных и христианских ценностей у путинистки.

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Эмоциональной реакцией на пропагандистский "хит" Кушанашвили поделился в новом выпуске своего YouTube-шоу "Каково". Комментарий касался песни "ЧебуРашка" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Ну что, рептилоиды, вдруг загрустили?

Хотите попробовать ядерной пыли?

Так заходите, грибы чумовые

Достанет из погреба мама Россия", – говорится в тексте песни Цыгановой.

Откровенный призыв к войне и угрозы миру ядерным ударом шокировали Кушанашвили и он заявил, что подобные разговоры нужно запретить.

"Нужно запретить говорить о ядерной пыли. Невозможно это слышать и невозможно это слушать. Мои дети это слышат и видят. Почему вы такие злые? Разве вы не православная христианка? Разве вы не самая набожная семья в шоу-бизнесе? Разве это вяжется с православным христианством? Какие чумовые грибы? Вы сами их объелись? Как можно об этом петь? Но нет, это все одобряется", – пожаловался ведущий.

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Как известно, Цыганова с 2014 года активно поддерживает агрессию Кремля и путинский режим, ездит военными госпиталями и развлекает раненых оккупантов. В одном из своих интервью одиозная путинистка выдала, что ее творчество "исцеляет оккупантов с оторванными конечностями".

Как писал OBOZREVATEL, Отар Кушанашвили подверг критике выступление российского актера Дмитрия Дюжева, на котором он призвал соотечественников "славить Россию стоя". По мнению телеведущего, звезда "Бригады" не имеет представления о подлинном значении патриотизма и любит родину только за деньги от кремлевских властей.

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