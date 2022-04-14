Кулеба забрал себе щенка, которого удалось вывезти из Мариуполя

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приятно удивил украинцев тем, что забрал себе щенка, которого удалось спасти из Мариуполя. По его словам, собака родилась во время войны, однако его хозяева пропали без вести.

Соответствующее видео Кулеба опубликовал на личной странице в Instagram. Глава МИД назвал щенка Марком (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я не мог не дать ему шанса на счастливую собачью жизнь. Теперь у других моих двух собак появился новый друг", – написал Кулеба.

Видео дня

Отметим, что у министра иностранных дел уже есть две собаки, которых зовут Густав и Бенджи. Политик призвал украинцев не бросать животных, а забирать к себе, ведь они также нуждаются в заботе и безопасности.

"Война – это страдание не только людей, но и животных. И человечность – это заботиться и о первых, и о вторых. Берите оставшихся одинокими животных", – написал он.

Новый член семьи Кулебы – Марк – породы французский бульдог серой окраски и с голубыми глазами. Судя по кадрам, собака совсем еще маленькая.

В комментариях под постом украинцы засыпали собаку комплиментами и выразили благодарность главе МИД за открытое сердце.

"Очень красивое и символичное имя", "Он прекрасный", "Трогательно", "Спасибо вам", "Такие глазки, вы везунчик", "Спасибо, что заботитесь не только о стране в целом, а и цените каждую маленькую жизнь", "Это очень человечно, я уважаю всех наших небезразличных людей, которые в такое время не забывают о братьях наших меньших", "Спасибо за доброе сердце. Вы дали малышу шанс на новую жизнь", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Буче Киевской области активисты спасли собаку, которая, несмотря на голод продолжала охранять квартиру. Также мы писали о том, что в селе Михайловка Донецкой области спасатели освободили из-под завалов щенка.