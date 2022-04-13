В Донецкой области 77-летний мужчина чудом выжил во время вражеской атаки: его щенка спасли из-под завалов. Видео

В селе Михайловка Донецкой области под обстрелами российских оккупантов чуть не погиб 77-летний житель. Мужчина чудом остался жив, а его щенка удалось спасти из-под завалов спасателям и полицейским.

О невероятном спасении рассказали в Telegram Национальной полиции Украины. Отмечается, что правоохранители не теряли надежды найти четвероногого, поскольку было слышно скуление – пес еще был жив (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Совместными усилиями его смогли найти и вытащить из-под земли. Обоим пострадавшим, и хозяину, и спасенному животному, оказали помощь.

"А военное преступление России задокументировано. Оккупант ответит перед законом за каждую ракету и снаряд, выпущенные на мирное население", – подчеркнули в Нацполиции.

Видео дня

Напомним: в Буче Киевской области активисты нашли собаку, которая жила в полуразрушенной многоэтажке. Пес, которого покинули хозяева, несмотря на голод, продолжал охранять квартиру. Животное накормили и забрали в безопасное место.

"Истощенного пса в полуразрушенном доме Бучи обнаружили волонтеры из Зоопатруля. Собака лаяла и не пускала посторонних в квартиру, но ее накормили и спасли", – сообщили в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, котенок, которого спасатели обнаружили среди руин многоэтажки в Бородянке Киевской области, нашел новый дом. Его забрала сотрудница ГСЧС Киева.