Ребенка не ждет: Кухар сделала новое заявление о беременности в эфире "Танців з зірками"

Прима-балерина Екатерина Кухар опровергла слухи о своей беременности в прямом эфире проекта "Танцы со звездами" на канале 1+1. Это произошло, когда судья оценивала танец пары Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук.

Участники и ведущие были ошеломлены этой новостью, поскольку все обсуждали будущее пополнение в семье Кухар. OBOZREVATEL следит за главными событиями девятого выпуска шоу в режиме онлайн. (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я в ожидании... но в творческом ожидании своих проектов", – заявила Кухар. Звезда добавила, что все ее начинания нужно вынашивать, а потом они появляются на свет, словно дети.

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Поклонники и звездные участники "Танцы со звездами" обсуждали беременность судьи шоу в соцсетях всю неделю. Напомним, что в прошлом выпуске судья шоу заинтриговала телезрителей, намекнув о беременности.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Кухар – 39-летняя украинская прима-балерина Национального Академического театра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко, заслуженная и народная артистка Украины.

Родом звезда из Киева, а балетом она начала заниматься с пяти лет.

В 2017 году Екатерина стала членом жюри шоу "Танці з зірками".

В браке с артистом балета Александром Стояновым, премьером Национальной оперы Украины. У пары есть сын Тимур и дочь Анастасия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что прима-балерина Екатерина Кухар рассекретила свой вес.