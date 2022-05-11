Кухар не сдержала слез, когда рассказывала об эвакуации детей: самые тяжелые дни в нашей жизни, как в аду

Прима-балерина Екатерина Кухар, которая на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину находилась во Франции, расплакалась, когда вспоминала об эвакуации сына Тимура и дочери Насти во время войны. По ее словам, первые дни были самыми трудными в жизни семьи и напоминали ад.

"Я думала, что это были самые трудные дни в нашей жизни. Как в аду, наверное. Когда ты чувствуешь, что ты ничего не можешь сделать. Ты не понимаешь, как помочь детям, родственникам, всей Украине. Вот так началась наша новая история", – поделилась Кухар в интервью для программы "Зірковий шлях".

Балерина добавила, что сначала ей удалось увезти сына Тимура.

"Наш кум вывез сначала нашего сына, потому что он был с их семьей. И мы забрали Тимура из Венгрии на его день рождения. Они восемь часов шли пешком, потому что очередь из машин была 40 км. Я его обнимала, и он не понимал, почему я плачу", – отметила она.

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Кроме того, сын постоянно напоминал, что у него день рождения и рассказывал планы о грандиозной вечеринке. Впоследствии, во Францию удалось перевезти и дочь Настю.

"Потом мы ждали дочь, которая ехала с няней на переводных, где они только не ночевали с собачкой маленькой, без документов. Но спасибо Польше, что они все очень четко, быстро и так с пониманием, с теплом в сердце сделали", – вспоминает Кухар.

Сейчас она с мужем Александром Стояновым дает благотворительные выступления, а ребята с няней остались во Франции. Впрочем, Екатерина сильно переживает за своих родителей, не желающих уезжать из Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пытался вывезти бывшую жену Елену Войченко с детьми, но она отказалась. По словам звезды, женщина не брала трубку и не разблокировала ее в социальных сетях.