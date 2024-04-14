'Куда смотрели визажисты?' Каменских попала в конфуз на красной дорожке в Мадриде. Фото

Украинская певица Настя Каменских в Мадриде, Испания, попала в конфуз на красной дорожке Primavera Pop. Звезда вышла к папарацци с плохо замаскированными тейпами на висках, которые были заметны на контрасте с ее темными волосами.

Под постами артистки в Instagram подписчики шутят, что визажисты Каменских заслуживают "двойку", и критикуют ее образ. Сама же исполнительница написала, что "привлекает внимание к борьбе украинцев разными способами", в том числе и присутствием на светских мероприятиях.

Больше всего пользователей смутило лицо Каменских. Еще при нанесении макияжа было видно, что визажисты пользовались тейпами. Речь идет о специальных наклейках, которые отдаленно напоминают скотч и используются для эффекта "лисьих глаз".

Звезды часто пользуются ими, чтобы добиться временного лифтинг-эффекта, избавиться от нависшего века и разгладить мимические морщинки. Обычно тейпы маскируются косметикой и прячутся за волосы, однако есть и исключения.

Например, на показе Givenchy осень-зима 2014 года модели вышли на подиум с тейпами акцентного цвета, которые были частью их образов. Впрочем, этот модный трюк не имеет отношения к макияжу украинки.

Тейпы Каменских частично были замаскированы тональным средством в местах, где касались лица, но из-за собранной с одной стороны прически на волосах можно было увидеть лишнюю деталь.

"Это такой тренд, чтобы были видны эти наклейки, натягивающие кожу?" "Куда смотрели визажисты? Скотч на лице все портит", "Это какой-то промах по всем статьям. Платье полнит бедра, грудь уменьшило. Сочетание цветов не очень, а еще скотч на висках – это какой-то трэш", "Ну что, нельзя замаскировать эти тепы?" "Двойка визажисту", – написали украинцы в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал, куда исчезла Настя Каменских и чем она занимается, пока не живет в Украине.

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