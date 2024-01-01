Кто такая Ярослава Бандера и как это – быть женой националиста, которого боялись в СССР даже после смерти. Фото

Идеолог украинского националистического движения Степан Бандера стал ночным кошмаром многих врагов Украины, которые боятся его вспоминать до сих пор, а во времена Советского Союза делали все возможное для демонизации патриота. О его политической деятельности и влиянии на развитие украинства можно прочитать в учебниках истории и посмотреть биографические фильмы, а вот о сердечных переживаниях национального героя известно крайне мало.

Видео дня

Считается, что в жизни Степана Бандеры было три женщины, однако в брак он вступил только с одной из них – Ярославой Опаровской. OBOZ.UA решил рассказать, что известно о семье революционера.

Ярослава, по некоторым данным, росла на Восточной Лемковщине в городе Сянок. Она была образованной девушкой с проукраинскими взглядами, хотя в то время их нельзя было назвать безопасными.

В 1936 году украинка окончила женскую гимназию имени Эмилии Плятер в Сяноке, после чего поступила во Львовскую политехнику на факультет агрономии, откуда за два года до этого выпустился сам Степан Бандера. Хотя географически они были в одном регионе, познакомиться будущим влюбленным пришлось в Кракове.

В 1940 году в польском городе Степан Бандера устроил съезд активистов ОУН, и там же он обвенчался с Ярославой в церкви Воздвижения Креста Господня.

На время страсть овладела мыслями националиста, поэтому он отошел от своей деятельности, чтобы несколько недель провести с избранницей в свадебном путешествии и спрятаться от преследования советских шпионов.

Поговаривают, что жизнь Ярославы с мужем была сложной и в основном состояла из подпольной деятельности, преследований, страха за себя и любимого, эмиграции и ожидания его из тюрьмы. Через два года после свадьбы, как только женщина родила первую дочь Наталью, Степана Бандеру арестовали немцы и заключили в концлагере "Заксенхаузен".

Ярослава Бандера подозревала, что ради влияния на ее мужа враги могут преследовать его любимую с дочерью, поэтому убежала и спряталась в доме своей мамы.

В страхе и ожидании прошли почти четыре года, пока украинца не отпустили. Следующий период жизни семья провела в Германии. В Мюнхене родилось еще двое их детей – Андрей и Леся. Они росли, считая, что отец – журналист по имени Штефан Попель.

Относительно спокойная жизнь супругов продолжалась до убийства Степана Бандеры в 1959 году. Тогда Ярослава с детьми вынуждена была эмигрировать в Торонто, где и прожила до смерти.

До Ярославы украинский националист испытывал романтические чувства к Юлии Акимович и Анне Чемеринской. Об отношениях с первой и причине их разрыва ничего неизвестно. Возможно, именно тщательная конспирация позволила девушке выжить.

Чемеринская же ухаживание Бандеры игнорировала, ведь полюбила другого активиста ОУН – Ярослава Барановского, который позже был убит.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о самой богатой женщине мира Франсуазе Беттанкур Мейерс. Ее состояние составляет 100 миллиардов долларов, в основном благодаря доле в компании – крупнейшему в мире производителю косметики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!