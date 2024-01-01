Как живет самая богатая женщина мира – наследница L'Oreal: альфонс, дед-поклонник Гитлера и война с мамой

Франсуаза Беттанкур Мейерс, 70-летняя внучка основателя L'Oreal Эжена Шуллера – самая богатая женщина в мире согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Ее состояние составляет 100 миллиардов долларов, в основном благодаря доле в компании – крупнейшему в мире производителю косметики.

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Она первая женщина, достигшая такого капитала. Издание Business Insider собрало факты о самой богатой предпринимательнице мира, которые вы могли не знать.

Франсуаза Беттанкур Мейерс – внучка основателя L'Oreal Эжена Шуллера

Французский фармацевт Эжен Шуллер основал компанию L'Oreal в 1909 году. Его дочь и мать Франсуазы, Лилиан, унаследовала состояние и руководство предприятия после смерти отца в 1957 году.

Вместе со своим мужем Андре Беттанкуром, французским политиком, они были хорошо известны во Франции своими гламурными вечеринками. Но их дочь меньше интересовалась светским образом жизни своих родителей, предпочитая оставаться дома, играть на пианино или читать.

Альфонс Лилиан

Отношения между матерью и дочерью были напряженными, особенно когда будущая миллиардерша была подростком. "Франсуаза была тяжелой и медленной", – сказала однажды ее мать журналу Vanity Fair.

Ситуация стала еще хуже, когда Беттанкур выросла. Франсуаза обратилась в суд с иском, в котором утверждала, что ее мать находится под влиянием фотографа Франсуа Мари Банье. Француз хотел получить от пожилой женщины 1,4 миллиарда долларов в форме наличных, произведений искусства и страховых полисов. Лилиан, у которой диагностировали деменцию, отрицала утверждение дочери, сказав, что она добровольно поделилась своими активами из Банье.

В 2009 году Франсуаза сказала французскому журналу новостей, что "цель господина Банье очевидна: оторвать мою мать от нашей семьи, чтобы нажиться на ней. Я не допущу этого". Дело было передано в суд в 2015 году. Фотограф был приговорен к двум с половиной годам заключения и обязан выплатить пострадавшей 171 миллион долларов в качестве компенсации.

Отношения между матерью и дочерью еще больше ухудшились

"Я больше не вижу свою дочь и не хочу, – сказала Лилан в интервью 2008 году. – Для меня дочь стала чем-то инертным". В 2011 году мать Франсуазы была передана под опеку семьи из-за беспокойства об ухудшении ее психического здоровья.

Дедушка Франсуазы был поклонником Гитлера

Иск наследницы также раскрывал давно забытые семейные тайны, в частности, предположение о том, что отец Франсуазы Мейер Андре и ее дедушка были сторонниками нацистов. Эжен Шуллер публично хвалил "динамизм" Адольфа Гитлера в первые годы нацистской Германии, поэтому его обвинили в коллаборационизме после окончания Второй мировой войны.

Шуллер также являлся членом тайного общества, которое планировало свергнуть республиканское правительство Франции в 1930-х годах. Группировка, которую связывали с многочисленными убийствами и взрывами, финансировалась Эженом. Их встречи проходили в штаб-квартире L'Oréal.

Франсуаза унаследовала десятки миллиардов долларов после смерти матери в 2017-м

В наследство она также получила особняк в пригороде Парижа и дом с видом на побережье Бретани во Франции. Эти районы считаются местами, где проживают не только богатые, но и влиятельные люди.

Франсуаза Беттанкур Мейерс стала первой женщиной, достигшей отметки в 100 миллиардов долларов

Состояние предпринимательницы, по оценкам Bloomberg, составляет 100 миллиардов долларов, что делает ее самой богатой женщиной мира. Франсуаза и ее семья контролируют около трети L'Oréal, крупнейшего в мире производителя косметики.

В этом году акции L'Oréal выросли примерно на 35%, достигнув самого высокого уровня за десятилетие, и рыночная капитализация компании превысила 250 миллиардов долларов. Рост показателей фондового рынка произошел на фоне возобновления бизнеса после пандемии.

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