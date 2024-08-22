'Крыса вылезла из багажника': Винник в Германии записал новое видео для украинцев и разозлил сеть

Украинский певец Олег Винник, в начале полномасштабного вторжения сбежавший в Германию, снова записал видео для "своих людей". В новом ролике артист, которого безжалостно критикуют за внезапное возвращение в шоубиз после нескольких лет молчания, показал свой домашний огород на балконе и обратился к ВСУ.

Видео дня

Беглец передал защитникам "глоток воздуха" из прохладной Германии и не забыл пропиарить свой трек, который вот-вот появится на стримингах. Ролик обнародовали в новом TikTok Винника.

"Спасибо, мои люди, за вашу любовь. Сейчас стою на балконе, здесь у меня маленький огород: помидоры, огурчики, базилик. Как вы заметили, я стою в жилетке. У нас ветрено и даже холодно. Хочу передать вам глоток свежего воздуха. Особенно нашим защитникам, нашим защитницам. Вперед к победе", – заявил Винник.

Он не упустил возможность вспомнить о премьере своего сингла и даже впервые за долгое время вживую спел, а закончил обращение словами: "Все будет Украина".

В этот момент позади Винника сел голубь, который, по мнению певца, является знаком мира в Украине. Однако подписчики артиста не обрадовались его появлению в инфополе.

За ночь ролик собрал немало гневных и саркастических комментариев от украинцев. Юзеры писали: "Крыса вылезла из багажника" "Мы тебя уже не ждем. Оставь этот воздух для себя", "Вспомнил об Украине", "Предатель", "Уже не тот волк", "Ему холодно. Всей Украиной плачем", "Омерзительный".

Напомним, на днях по случаю премьеры новой песни Винник внезапно активизировался в соцсетях и обратился к фанатам. Он не сказал ни слова о незаконном выезде из Украины в багажнике, в котором его обвинил продюсер Вадим Лисица, ни о том, что на Родине ему негде жить.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети "разнесли" певца за его попытку возродить карьеру. Украинцы дали понять, что не ждут артиста дома, а его творчество им уже не интересно.

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