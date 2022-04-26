Муж Марички Падалко проклял родителей, живущих в России: он им написал все, что думает

Ведущая новостей на телеканале 1+1 Маричка Падалко призналась, что ее супруг Егор Соболев, который с первых дней войны стал на защиту родины с оружием в руках, серьезно поругался с родителями, проживающими в РФ. Вдобавок, после того, как мужчина побывал в Ирпене и увидел ужасы, сделанные российскими захватчиками, он проклял маму и папу.

Егор призвал супругу больше не общаться со свекровью и свекром, аргументировав это тем, что они не осуждают агрессию Кремля и поощряют войну в стране, где живет их родной сын и внуки. Об этом известная журналистка рассказала коллегам в программе "Життя відомих людей".

По словам Падалко, она впервые списалась с родными мужа еще 24 февраля, когда тот принял решение идти на передовую. Ведущая отметила, что по разговору было слышно, как мама искренне переживает за своего ребенка.

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"Когда мы с Егором только попрощались, вот в тот день 24 числа, я знаю, насколько его любят родители, и я знаю, что любовь родителей – это лучшая защита, я сразу начала писать его маме, чтобы она за него молилась. В ее словах было очень много переживаний за сына, чтобы с нами все было хорошо", – поделилась звезда.

Вскоре отношения родителей с Егором Соболевым, как вспоминает телеведущая, резко изменились. Мужчина осознал, что близкие действительно беспокоятся о нем, однако им абсолютно безразлична судьба Украины. Не сдерживая эмоций, он рассказал родным правду о преступлениях российских оккупантов на украинской земле, а страну-агрессора и маму с папой проклял.

"Он сказал им больше ему не писать. Егор, когда вышел из Ирпеня, я так понимаю, что он там увидел гораздо больше, чем мне рассказал, потому что я это прочла в его переписке с мамой. Он им написал все, что думает о России, о них, все что он там увидел, изнасилованных девочек возраста нашего младшего ребенка... Ну, и написал им и их стране проклятие", – призналась Маричка Падалко, отметив, что была весьма удивлена такими резкими высказываниями супруга.

Егор в свою очередь признался любимой, что готов возобновить хорошие отношения с родителями, однако это произойдет только в том случае, когда те раскаяться как граждане Российской Федерации.

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