Козловский намекнул, что отправился на передовую, и показал красноречивое фото

Известный украинский певец Виталий Козловский намекнул, что отправился на передовую. Артист опубликовал кадр из авто посреди поля, где на заднем сиденье видны рюкзаки и оружие.

Видео дня

Он не признался, куда едет, одетый в форму, и на каком направлении будет служить. В своем Instagram Козловский обратился к украинцам с благодарностью (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Спасибо всем людям, кто без устали поддерживает и помогает нашим воинам", – написал артист.

На фото он позировал в автомобиле, демонстрируя собранные вещи. Можно разглядеть два автомата, сумки, рюкзаки, каремат и Козловского в футболке и кепке цвета хаки.

Напомним, что он уже прошел обучение на полигоне, во время которого собратья побрили звезду, и успел принести присягу. Видео в этот момент растрогало пользователей сети.

Фанатам о намерении воевать Козловский рассказал 13 июня. Артист получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию.

Как известно, певец проходил обучение в составе штурмовой бригады Национальной гвардии "Рубеж".

Ранее OBOZREVATEL также писал, что звезда поделился впечатлениями от первых дней службы. По словам Козловского, нагрузка очень истощила его, а времени на творчество нет.

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