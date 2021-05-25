Кошевой показал себя с волосами 20 лет назад. Фото

Украинский актер и комик Евгений Кошевой рассказал, что во вторник, 25 мая, исполнилось ровно 20 лет с того момента, как он лишился своей густой шевелюры. Сам артист называет прическу "удобной".

На странице в Instagram Кошевой опубликовал архивный кадр в stories, на котором позировал в молодости с густыми волосами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Также для сравнения он выложил снимок, на котором показал, как выглядит сейчас.

"В 2001-м на моей голове они еще были до 25 мая. Сегодня ровно 20 лет моей удобной прическе…" – поделился своими размышлениями звезда.

Коротко о знаменитости:

Евгений Кошевой – украинский актер кино и телевидения, шоумен, телеведущий. Один из актеров Студии Квартал-95. С 2012 года является членом жюри в развлекательной программе "Рассмеши комика".

Кошевой женился в 2007 году на девушке, которую зовут Ксения. Она окончила балетную школу в Москве, танцует в балете Елены Коляденко "Freedom", в 2013 году снялась в клипе на песню "Сумасшедшая" певца EL Кравчука.

В 2008 году у пары родилась дочь Варвара, а в 2014 на свет появилась дочь Серафима.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап показал архивное фото Кошевого с прической. Он опубликовал фото в честь дня рождения своего коллеги и близкого друга, которое Евгений отметил 7 апреля.