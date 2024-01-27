'Голубь мира' Иван Дорн впервые вышел на связь после скандалов с выступлениями для россиян и отметился новым циничным поступком

Украинский певец Иван Дорн, осуждающий войну, но не возвращающийся домой и готовящий альбом русскоязычных песен, впервые вышел на связь после скандала с туром по Бали и выступлениями для россиян. Он опубликовал фрагмент своего интервью, которое было записано еще в ноябре 2023 года, но выпущено только сейчас.

Видео дня

Артист стал гостем передачи "Подслушка", авторами которого являются казахстанцы, но аудитория их канала состоит и из россиян. Это можно заметить, если проанализировать комментарии подписчиков под видео Дорна. Среди них, что не удивительно, нет ни одного украиноязычного сообщения.

Видео было записано в Ташкенте, столице Узбекистана. Дорн в то время жил в Париже, о чем сам рассказал ведущему.

Смысл выпуска в том, что за каждую композицию команда проекта перечисляла деньги в благотворительный фонд Казахстана.

В конце, чтобы обрадовать поклонников, "Подслушка" заявила, что разыграет старый диск Дорна, который он подписал словами "С любовью. Дорн".

Взяв в руки презент, певец с ностальгией в голосе заметил: "Те времена, когда МузTV и М1 стоят рядом. Вот так, прикинь?"

Следует объяснить, что МузTV – это российский провластный телеканал, который сейчас тоже является частью пропагандистской машины РФ, а М1 – украинский телеканал. Когда Дорн выпускал упомянутый диск, россияне и украинцы, вероятно, крутили в эфире одинаковые песни.

В шоу не указали, есть ли ограничения относительно участия в конкурсе на розыгрыш автографа Дорна, поэтому вполне вероятно, что их нет. Чтобы получить диск кому-либо нужно просто написать историю, связанную с творчеством украинского музыканта.

За день, с тех пор как выпуск "Прослушки" стал доступен зрителям, уже собралось немало желающих получить подарок от Дорна. В их историях фигурируют российские города, так что можно уверенно констатировать, что диск разыграют, в том числе, и среди россиян, если не только среди них.

"Для конкурса. Иван Дорн – это один из немногих исполнителей, у которого много классных и качевых песен. Рада, что была на его концерте в Красноярске", "Как только вышел альбом, я очень вдохновилась и нарисовала портрет маленького мальчика на голубом фоне на холсте и подарила его лично Ване в Питере", "На вопрос, что я делал под музыку Ивана – ответ: понял, что русскоязычная музыка бывает качественной", – говорится лишь в некоторых комментариях россиян.

Другие конкурсные истории были связаны с фестивалем "Стереолето" в Санкт-Петербурге, военкоматом в Екатеренбурге и белорусским городом Жодино. Только в одном комментарии упомянули украинский город Днепр.

Учитывая это, можно предположить, что основной частью участников розыгрыша являются россияне, одному из которых, вероятнее всего, и отправится диск Дорна "с любовью".

Напомним, певец в начале 2023 года извинился за свои выступления в РФ после 2014-го и скандальное интервью у Дудя, где назвал войну "ссорой братьев".

Ранее OBOZ.UA писал, что Дорн встал в защиту русского языка, на котором и записывает свои песни и разговаривает. Его также обвиняли в "толерантности к россиянам".

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