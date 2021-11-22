Елизавета II тайно посетила крещение правнуков: врачи пояснили ее 'фиолетовые руки'

Королева Великобритании Елизавета II, не смотря на проблемы со здоровьем, посетила крестины своих правнуков. Присутствие Ее Величества хотели сохранить в тайне, однако очевидцы заметили ее на пути к церемонии.

Монарх не смогла пропустить столь важный для семьи день, поэтому тайно уехала поздравить своих правнуков. О неожиданном появлении королевы на празднике, рассказало издание The Guardian, ссылаясь на инсайдеров.

Известно, что крестины были устроены для сына принцессы Евгении Августа и сына Зары Тиндолл Лукаса в Виндзорском Большом парке, графство Беркшир.

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Елизавета II была замечена в автомобиле на пути к дворцу, где состоялась церемония, хотя королевские представители официально не сообщали о ее желании наведаться к правнукам.

Однако инсайдеры подтвердили, что монарх присутствовала на крещении вместе с принцем Эндрю, а также герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Напомним, что в середине прошлого месяца королеву госпитализировали для срочного обследования, после чего она месяц не появлялась на публике. Врачи утверждали, что порекомендовали ей несколько недель отдохнуть.

14 ноября стало известно, что Елизавета II повредила спину. Несчастный случай заставил ее пропустить одну из важнейших британских церемоний – День Памяти.

Спустя всего три дня состоялся первый за месяц официальный прием в Букингемском дворце, где королева встретилась с генералом сэром Ником Картером, начальником штаба обороны. Пользователи сети заметили, что кожа на руках королевы приобрела нездоровый фиолетовый оттенок.

По словам врача Джузеппе Арагона, синюшность рук может являться следствием недавней травмы, синдрома Рейно или плохого освещения.

"Есть несколько причин того, почему руки королевы такие фиолетовые: проблемы с циркуляцией крови, хрупкая кожа, варикозное расширение вен, кровоподтеки или плохой свет. Это может быть цианоз, который возникает, когда в крови не хватает кислорода", - отметил врач.

Кратко о монархине:

Елизавета II – правящая королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 15 стран Содружества наций. Елизавета родилась на Бретон-Стрит, 17 в Лондоне 21 апреля 1926 года в семье принца Альберта, герцога Йоркского. 20 ноября 1947 г. Елизавета вышла замуж за герцога Эдинбургского Филиппа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что 20 ноября в Великобритании отмечают День памяти свадьбы королевы Елизаветы II. В честь этого события показали архивные фото с роскошной церемонии бракосочитания.