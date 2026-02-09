'Выехали из квартиры, когда там было всего +3': как живут жители левого берега Киева во время холодной зимы без света и отопления

Как живет левый берег Киева, который больше всего пострадал от российских обстрелов. Троещина, Дарница – это районы, где не было света, отопления, а людям не на чем было готовить пищу. Часть жителей смогли переселиться в другие районы столицы, выехать в село, к друзьям, за границу, чтобы переждать морозы.

Сейчас люди возвращаются в свои квартиры, приходят в себя. Однако коммунальные проблемы тут до сих пор не решены. Мы спросили у нескольких жителей этих районов, как они выживают.

В квартире было +3 градуса, ходила в уггах, куртке и шапке

Житель Троещины Вячеслав рассказал, что только в последние два дня в их квартире на ул. Радунской потеплело.

"Вообще тепла у нас не было давно, я уже даже затрудняюсь сказать с какого по счету обстрела. В квартире очень холодно. Электричества сначала не было, воды. Потом решили в домах, где нет тепла давать свет нон-стоп – круглые сутки. Чтобы мы могли согреваться с помощью обогревателей. И это было, пожалуй, лучшее решение. Потому что на днях подали в дом тепло, сразу начало рвать трубы. Ведь около половины жителей нет – кто-то уехал в начале войны, кто-то позже, кто-то выехал сейчас, кто-то мобилизовался. Естественно, трубы замерзли. Приходилось разыскивать своих соседей, чтобы кто-то пришел и разобрался с батареями", – описывает ситуацию Вячеслав.

Сейчас в доме тепло есть, но стены так промерзли, что оно не ощущается. Приходится использовать самодельные грелки из пластиковых бутылок. Туда заливают горячую воду и по несколько штук кладут под одеяло. Тепло держится очень долго.

А электричество теперь дают по графику, максимум часов на пять, тогда нужно успеть все зарядить.

Наталья только вчера с семьей вернулась в свою троещенскую квартиру. Две недели они вынуждены были жить на Виноградаре, там хотя бы был газ, можно было согреться.

"У нас с 9 января не было отопления. Его вернули на несколько дней а потом снова оно исчезло. И когда мы покидали квартиру, то у нас на 1 этаже было +3 градуса. И это еще ничего. Например, у семьи одноклассника моего сына в квартире было 0 градусов. Люди фактически жили в школе, потому что там есть тепло и обрудован пункт незламности. Некоторые до сих пор там живут", – рассказывает OBOZ.UA Наталья.

Женщина каждый день приходила навестить свое жилье, немного его согреть, чтобы не замерзли трубы. Когда на несколько часов давали свет, то включала духовку.

Она рассказывает, что войдя в квартиру переодевалась: снимала уличные угги и одевала чистые. Добавляла свитер под куртку, никогда не снимала шапку. Пол в помещении был просто как лед.

Сейчас в доме свет дают на несколько часов. Появилось отопление, но в других квартирах случились аварии из-за замерзших труб, затопило кипятком подвал на два метре, щитовые, в коридоре стоял пар. Некоторые квартиры до сих пор без отопления из-за аварий.

Уволилась единственная дворник, на которой было шесть подъездов. Женщине 66 лет, она просто не могла все это убирать.

Жильцам приходилось обращаться в 112, в полицию, чтобы заставит ЖЭК работать. Сейчас такое возможно: если пять дней в доме нет света, отопления, то можно вызывать полицию и составлять акт. Тогда уже правоохранители общаются с коммунальщиками.

Наталья говорит, что сейчас в квартире можно хотя бы ногу на пол поставить, и ходить в паре свитеров, но уже без куртки и шапки.

"Я считаю, что если решить проблему холода можно с помощью одежды, одеял, то это уже шикарно. Потому что не столько электричество, сколько холод убивает. Настроения работать нет. Я работу взяла домой, чтобы никуда не выходить. Но я себя успокаиваю тем, что так холодно будет не всегда", – говорит Наталья.

Дарница: боятся проблем с трубами и канализацией

На левом берегу остаются дома, куда после блэкаута тепло до конца сезона совсем не вернется. Это Дарница, где разрушена ТЭЦ. Сейчас сюда подают только электричество, чтобы люди могли согреться.

Однако есть много проблем. Например, четыре 16-этажных дома по ул. Черчилля, которые обслуживает "Житло-Сервис". До 8 февраля тут было электричество, люди включали бойлеры, обогреватели. Но буквально вчера, 8 февраля что-то произошло и с обеда до 6 часов утра света не было.

А когда электричество появилось, то напряжения не хватило ни на что. В квартирах напряжение 130-160 вольт.

"Нормально коммуникации с "Житло-сервис" не выходит, мы просим их связаться с ДТЕК, чтобы решить проблему. Жители боятся, что ночью возникнут проблемы с трубами, канализацией, ведь мороз до -20 в Киеве", – говорит житель Александр.

Есть много домов, где все зависит от электричества

Елена с дома на пересечении улиц Бальзака и Экстер на Троещине рассказывает, что к тяжелой зиме они готовились заранее.

"Как только осенью россияне начали бомбить Киев, мы все-таки дожали своих соседей и скинулись на покупку аккумуляторных батарей. При отключении света на 4-5 часов их хватало. У нас было отопление, потому что батареи питают насосы, также была вода. Но как только отключения стали более длительными, то батареи разряжаются и все останавливается. А когда свет стали давать только на 2 часа, то батареи и перезарядиться не могут", – рассказывает OBOZ.UA Елена.

Поэтому соседи скинулись еще на небольшой генератор, который помогает зарядить батареи и как-то продержаться.

"Мы обращаемся в ДТЕК, напоминаем нашему премьеру, что в Киеве есть не только дома на полном электричестве, которые вы приравняли к критической инфраструктуре и даете им электричество весь день. Но есть дома, где хоть и есть отопление, но держится оно на электрических насосах, и без света на верхние этажи тепло просто не поднимается. Точно также как и вода. Мы тоже оказались заложниками и с этим тоже нужно что-то делать", – говорит Елена.

Елена отмечает, что только благодаря самоорганизации людей им удалось пережить эту зиму. Но еще приходится бороться с коммунальщиками, которые так и норовят слить воду с труб, хотя им объясняют, что в данном доме есть кому следить за температурой в подвале, поэтому этого делать не нужно. Для подогрева труб приобрели специальную дизельную пушку. Хорошо, что в водоканале все-таки услышали и пошли навстречу.

"Для меня раньше Олимпиада была временем воодушевления, я ее так люблю. Но не в этом году. Я теперь думаю только о том, как обогреть и накормить ребенка, чтобы в квартире было тепло. Мы сами временно перемещенные лица и нам выезжать уже некуда. Нам нужно продержаться тут", – добавляет Елена.

Спасаются от неизвестности и темноты

"Темнота действует на людей, жизнь в доме замедляется, даже настроение немного портится. А как только появляется свет, все оживают, улыбаются", – говорит Вячеслав с Троещины.

На районе очень много пунктов незламности, где можно зарядить гаджеты, выпить чаю. Но жители говорят, что народу там очень много и от этого не очень комфортно. Поэтому молодые киевляне, люди с детьми предпочитают ТРЦ.

Там можно зарядиться, перекусить, выпить кофе или чай, погулять при свете. За горячими обедами обычно выстраивается очередь из пенсионеров, которые не всегда могут приспособиться, чтобы готовить еду на газовой горелке.

В последнее время на Троещине стали популярны зимние гуляния на берегу озера. Тут есть горка есть для детей, а на льду уже расчистили каток. В выходные на Троещине играла музыка, были диджеи.

Люди приезжали сюда даже из других районов Киева. Некоторые приносили еду, напитки, жарили шашлыки на своих мангалах.

"Люди таким образом спасаются от неизвестности, от темноты. Им важно общаться, быть рядом, знать, что тебя поддержат, что ты не один со своей бедой. Мы каждые выходные ходим на горку, на озеро, катаемся, общаемся, рассказываем, как можно еще согреться", – говорит жительница района Евгения.