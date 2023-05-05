Король мужской моды: 5 стильных приемов молодого Чарльза ІІІ, которые актуальны и сегодня. Фото образов

Его Величество Чарльз ІІІ обожал носить двубортные пиджаки, а принт tie-dye начал использовать еще до того, как тот стал трендовым. Он с юных лет был внимателен к деталям: грамотно дополнял свои аутфиты галстуками, очками, часами, запонками, шляпами или платками в кармане.

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В субботу, 6 мая, состоится церемония коронации Чарльза ІІІ. В честь этого события предлагаем вспомнить, как он одевался в статусе принца, и почему его можно считать образцом стиля. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

1. Костюмы с идеальным кроем

Чарльз ІІІ в своем гардеробе имеет не одну сотню костюмов: от смокингов до комплектов-троек. И все хочет показать на публике. Иногда меняет свой аутфит 5 раз за день. Его Величество стилизует образы галстуками или платками в кармане. Вся одежда короля имеет идеальный крой. В основном это заслуга бренда Turnbull & Asser, который в 1980 году за более 4 десятков лет сотрудничества с семьей монархов получил Королевский ордер.

2. Вариативный трикотаж

Трикотажные вещи – еще один фаворит Чарльза. Он в юности сочетал их с рубашками и поло. Любые из этих экспериментов выглядели сдержанно и интеллигентно. А благодаря многослойности – нетривиально и интересно.

3. Стиль сафари

В 70-е и 90-е годы стиль сафари был одним из самых любимых у тогда еще принца Чарльза. Это одежда естественных оттенков и натуральных тканей: широкие пояса, плетения, защитные шляпы, бермуды, куртки и удобные костюмы. Один из удачных аутфитов будущего короля – рубашка с рукавами 3/4 и поясом в молочном цвете, брюки свободного кроя, casual-обувь и очки со слегка затонированными линзами.

4. Аксессуары

Чарльз ІІІ с помощью очков, галстуков или шляп завершает свои образы. Из первого в его коллекции есть как классические варианты от Ray Ban (самая любимая модель – Wayfarer), так и спортивные (большое количество лыжных очков). В основном этот аксессуар имеет светло-коричневую или черную оправу, что удачно гармонирует с костюмами и цветотипом (оттенок волос, кожи и глаз).

5. Яркие цвета

Его Величество не боится модных экспериментов. Он не ограничивается классическим цветом одежды. Особенно вне светских мероприятий: во время игры в поло или на отдыхе. Чарльз может появляться на публике в красных, зелёных, желтых и даже розовых оттенках. Яркая палитра в образах ему к лицу в любом возрасте.

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