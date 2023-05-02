Заикание, неловкое молчание и еще 3 конфуза на встречах звезд с королевой и принцами

Многим звездам удалось встретиться с королевскими лицами. Одна из этих везунчиков – украинская певица Юлия Санина, фронтвумен группы The Hardkiss. Она стала ведущей международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

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На официальном открытии сцены звезда встретилась с королем Чарльзом и его супругой королевой-консортом Камиллой. Певица грациозно сделала реверанс, и от имени всего украинского народа поблагодарила Его Величество за помощь. "Ощущения настолько теплые, очень приятно от человека", – поделилась эмоциями Юлия в Instagram-stories.

Однако не все встречи знаменитостей с членами семьи монархов проходили так удачно. Некоторые из них попадали в забавные ситуации по незнанию протокола, разнице культур или банально из-за того, что не знали, как выглядят королевские лица. Подробнее о самых ярких ситуациях читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Бен Аффлек

Американский актер, сценарист и кинорежиссер Бен Аффлек во время визита в Лондон отвел своего сына Сэмюэля в детский игровой центр. Там мальчик познакомился с детьми герцога Кембриджского Уильяма и Кейт Миддлтон – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Бен сначала даже не понял, с кем играет его чадо. Только удивлялся, почему в здании так много телохранителей.

2. Эмилия Кларк

Британская театральная, телевизионная и киноактриса Эмилия Кларк, самая известная по роли Дейнерис Таргариен в телесериале "Игра престолов", во время встречи с принцем Уильямом так разволновалась, что начала заикаться. Она едва смогла сказать "Ваше Величество". Кстати, герцог Кембриджский и его жена Кейт Миддлтон очень любят смотреть "Игру престолов", и перед просмотром сериала заказывают доставку еды домой, где чаще всего предпочитают китайскую кухню.

3. Марго Робби

Австралийская актриса Марго Робби во время новоселья актрисы и модели Элис Сьюки Уотергаус встретилась с принцем Гарри. Звезда не сразу узнала его, и даже приняла за музыканта Эда Ширана, у которого такая же рыжая шевелюра. По словам Робби, тогда Гарри обиделся на нее.

4. Шон Мендес

Канадский певец и автор песен Шон Мендес выступал на концерте, посвященном 92-летию Елизаветы II. Перед выходом на сцену он оказался один на один с королевой, но не сказал ни слова. Шон знал, что по правилам протокола нужно дождаться, пока Ее Величество не заговорит первой. "Это были 10 минут неловкого молчания между мной и королевой. Она не смотрела на меня. Я несколько раз посмотрел и подумал, что мне не стоило и это делать". Это было очень удивительно", – признался Мендес в интервью.

5. Дэвид Духовны

Однажды американский киноактер Дэвид Духовны сидел рядом с принцем Чарльзом на концерте группы All Saints. Когда прозвучали слова одной из песен – "Booty call", Его Высочество спросил, что это такое. Это сленговое выражение, которое означает позвонить кому-то и пригласить, чтобы провести вместе ночь. Знаменитость долго и в мягкой форме пытался объяснить суть. Когда принц понял, просто сказал: "Ой!".

Ранее OBOZREVATEL писал о конфузах представителей семьи монархов, связанных с их гардеробом.

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