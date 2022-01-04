Король и королева Швеции заразились коронавирусом: как себя чувствуют монархи

Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга Сильвия сдали положительный тест на коронавирус. Их представители убеждают, что монархи хорошо себя чувствуют, однако вынуждены сидеть на самоизоляции, как этого требует закон.

В заявлении говорится, что супруги ранее вакцинировались, сообщает The Guardian. Во дворце убеждают, что симптоматика протекает в легкой форме (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Подданных Швеции призывают не волноваться из-за самочувствия монархов и подчеркивают, что они получили 3 дозы признанной в стране вакцины.

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"Король и королева, полностью вакцинированные тремя инъекциями, имеют легкие симптомы и чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", - говорится в сообщении.

Напомним, что королевские особы вакцинировались в начале 2021 года в своем дворце Стенхаммар, к югу от Стокгольма. Решение было обусловлено рекомендацией семейного врача пары.

75-летнему Карлу XVI Густаву и его 78-летней избраннице придется несколько недель провести в самоизоляции, пока отсутствие болезни не подтвердит негативный тест на Covid-19.

Кратко о монархах:

Карл XVI Густав – король Швеции с 15 сентября 1973 года. Вступив в 1973 году на престол, 27-летний король Карл XVI Густав заменил своего 90-летнего деда Густава VI Адольфа.

Сильвия – королева Швеции, супруга короля Швеции Карла XVI Густава. В 1971 году она была назначена старшим переводчиком-экскурсоводом при оргкомитете Мюнхенских Олимпийских игр 1972 года. Во время этих Олимпийских игр Сильвия Зоммерлат и познакомилась с Карлом XVI Густавом, в то время наследником шведского трона. Их помолвка состоялась 12 марта 1976 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник английского "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне заразился коронавирусом после вакцинации. 30-летний спортсмен вынужденно отказался от ближайших матчей.