'Брат-близнец' украинца Зинченко заразился коронавирусом после вакцинации

Неприятность случилась с ведущим полузащитником английского "Манчестер Сити" Кевином де Брюйне. 30-летний бельгиец подхватил коронавирусную инфекцию и не сыграет в ближайших матчах.

Об этом пишет издание Manchester Evening News со ссылкой на главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу. Испанский специалист рассказал, что Кевин сдал положительный тест на коронавирус после прибытия из лагеря сборной Бельгии. Один из самых популярных игроков Премьер-лиги отправился на самоизоляцию на 10 дней.

"В этом случае нужно быть осторожным, ведь от коронавируса умирают. Забудьте об игровом ритме и форме, Кевину нужно восстанавливаться. Де Брюйне был вакцинирован, так что, надеюсь, с ним все будет в порядке. Нас беспокоит не то, что он выпал из обоймы, а его здоровье", – признался Хосеп.

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Напомним, Кевина часто называют братом-близнецом украинца Александра Зинченко за внешнее сходство.

Случай с де Брюйне подтверждает необходимость использовать средства защиты даже вакцинированным людям.

Бельгиец перешел в "МанСити" из немецкого "Вольфсбург" в 2015 году. Украинец Зинченко появился в Англии в 2016-м, но сначала на сезон был отправлен в аренду в нидерландский ПСВ.

"Манчестер Сити" сыграет в воскресенье, 21 ноября, на своем поле с "Эвертоном".

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