Коренной народ Новой Зеландии избрал новую королеву с татуировками на лице: коронацию провели одновременно с похоронами ее отца

Нга Вай Хоно-и-Те По Паки, единственная дочь и младший ребенок бывшего короля маори Тухейтиа Пуатау То Везеро VII получила корону от своего отца. Она стала второй женщиной-правительницей за время существования восьми династий движения Кинггитанга (короля) в Новой Зеландии. Провозглашение королевы отпраздновали эмоциональной церемонией, на которой присутствовали тысячи человек.

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Нга Вай Хоно-и-Те По Паки сошла на престол в последнее утро шестидневного похорона ее отца. Тухейтеа мирно умер во сне 31 августа, в возрасте 69 лет после операции на сердце. По традициям, воины сопровождали лодку с телом монарха по реке. Об этом сообщает The Guardian.

На церемонии Те Вакавахинга (возвышение) в маленьком городке Нгаруавахиа 27-летняя Нга Вай Хоно была поднята на трон консультативным советом 12-х старейшин из разных племен, избравших ее своей королевой. Эта роль не наследуется автоматически, ведь новоиспеченное королевское лицо имеет также двух братьев.

Глава Текау-Маа-Руа Че Уилсон сказал, что возвышение является важной церемонии, через которую прошли восемь поколений: "Мы подражаем тиканге наших предков, которые создали должность, чтобы объединить и поднять наш народ, и мы избрали Нга Вай Хоно нашей новой монархиней". Она была помазана священными маслами и благословлена священной книгой, которая использовалась для коронации первого короля маори в 1858 году.

Нга Вай Хоно имеет степень магистра маорийских культурных студий Университета Вайкато, а свою татуировку на подбородке (моко Кауаэ) она сделала в возрасте 19 лет, как подарок отцу в память о годах, которые он провел на троне. Она была рядом со своим папой на многих мероприятиях за последние несколько лет, и со слезами и радостью встретила новость о своей коронации в Нгаруавахиа.

Звание "король маори" было основано в 1858 году как сила, противостоящая колонизации и пытавшаяся сохранить культуру и землю маори. Она не имеет юридического мандата, и хотя роль монарха является в основном церемониальной, он также считается верховным вождем нескольких племен.

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