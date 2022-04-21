Концерты 'Машины времени' отменены после антивоенных высказываний Макаревича

В России все запланированные концерты известной рок-группы "Машина времени" отменены. Вероятнее всего из-за жесткой антивоенной позиции лидера коллектива Андрея Макаревича, которую он транслирует с начала войны в Украине.

Об отмене концертов сообщил представитель группы российскому изданию, однако истинную причину он не назвал. В своем Telegram-канале Макаревич кратко изложил историю отмен концертов группы.

"Первые запреты пошли в конце семидесятых – мы еще жили в СССР. В конце 1979 оказались в Росконцерте, и красивая жизнь длилась до 1982. "Рагу из синей птицы". На полгодика нас закрыли. Дальше все было чудесно до 2014 – Крым, Донбасс", – написал Макаревич.

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После 2014-го полтора года "Машина времени" была "друзьями хунты", но вскоре и это прошло, отметил певец. По его словам, пройдя через похожие обстоятельства, он может лишь выразить сожаления фанатам.

"Могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить – ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше", – подытожил Макаревич.

Стоит напомнить, что после вторжения российских войск на украинскую территорию Андрей Макаревич не раз высказывался за мирное решение конфликта, с чем, вероятнее всего, связана отмена концертов. Более того, артист с 2014 года не поддерживал жестокую политику Кремля.

Например, в начале марта этого года певец заявил, что в правительстве России много врут и объяснил, что обманывают не только народ, но и самого Путина. Он считает, что подчиненные начали копировать поведение лживого президента-диктатора, а вскоре это превратилось в целую систему.

Также Макаревич исполнял песню о РФ, в которой отметил, что его "страна сошла с ума", начав войну против Украины. Таким образом, он выразил категорическую позицию.

Позже исполнитель называл амбиции оккупанта Путина "больными" и подчеркнул, что за один день цивилизованное общество откинуло во времена Средневековья. Он перечислял потери Украины, постигшие ее из-за жестокого военного вторжения войск РФ.

Рок-музыкант заявлял о фашизме в России и напоминал россиянам о позорной судьбе Третьего Рейха, добавив, что современный мир столкнулся с Четвертым, однако, по его словам, даже Адольфу Гитлеру не приходили в голову те глупости, которые сейчас воплощает Путин.

Кроме того, в начале апреля Макаревич высказался в поддержку музыкантов, уехавших после начала войны. Он заявил, что певица Алла Пугачева с мужем-комиком Максимом Галкиным, актриса Чулпан Хаматова и исполнительница Земфира – олицетворяют Россию, которая уехала от россиян.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андрей Макаревич рассказал, кому адресованы его жесткие комментарии. По его словам, они касались не народа РФ, а его политиков.