Российский рок-музыкант, основатель и участник группы "Машина времени" Андрей Макаревич, неоднократно критиковавший российскую войну и пропаганду, признался, кому адресованы его жесткие комментарии. По словам артиста, оскорбительные высказывания касались не народа РФ, а его политиков.

Об этом он рассказал в интервью "Вестям". Когда у музыканта спросили, как он относится к критике со стороны путинской власти, он ответил, что почти не реагирует на нее (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это же происходит в десятый раз подряд, причем у них не хватает фантазии придумать что-то принципиально другое. Макаревич снова обидел россиян", – сказал рок-исполнитель.

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По мнению звезды, его недоброжелатели убеждают народ, что все критические комментарии Макаревича адресуются именно им, однако это не так.

"И я им каждый раз вежливо пытаюсь объяснить: ребята, я не россиян обидел, я говорю именно о вас, мудаках. Напрасно вы думаете, что вы – вся Россия", – подчеркнул фронтмен "Машины времени".

Он также вспомнил несколько ситуаций, когда не согласные с позицией звезды лица пытались сорвать его концерты. В частности, речь шла и о применении газа во время выступления в 2014 году.

Отметим, что во время войны Макаревич, находящийся сейчас в Израиле, обратился к россиянам, критикующим покинувших РФ звезд. Он заявил, что выехавшие знаменитости олицетворяют Россию.

Также рокер пытался намекнуть соотечественникам, что правительство использует пропагандистские методы, характеризуя власть в Украине. Он задал риторический вопрос, чтобы россияне сами над ним поразмыслили.

Также Макаревич писал о фашизме в России. Он выразился, что Российская Федерация – это Четвертый Рейх, однако даже Адольфу Гитлеру не приходили в голову глупости, которые сейчас воплощает диктатор Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 68-летний рок-музыкант в четвертый раз стал отцом. У него с женой родился сын, которого назвали Эйтаном.