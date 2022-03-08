И Путину тоже. Макаревич объяснил, почему в России почти все поголовно врут

Популярный российский рок-музыкант, лидер и единственный бессменный участник группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который с 2014 года не поддерживал жестокую политику Кремля, объяснил, почему в правительстве России так много врут. Он уверен, что обманывают не только народ, но и самого Путина.

Соответствующее заявление певец сделал на личной странице в Facebook. Макаревич считает, что подчиненные начали копировать поведение лживого президента-диктатора, а вскоре это превратилось в целую систему.

Свои мысли музыкант донес поклонникам в сети, используя жаргонную лексику.

"Иерархия вертикали предполагает, что все нижестоящие копируют поведение самого главного. Сморозил главный, забывшись, что-то на блатном жаргоне – и вот уже весь дипкорпус ботает по фене. Соврал главный – и все врут напропалую. Причём, думаю, и ему тоже", – оставил рокер-оппозиционер на своей странице.

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Пост всего за 3 часа собрал около 7 тысяч лайков.

Отметим, это не первое смелое заявление Макаревича с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Ранее он также высмеял Путина, которому не удалось реализовать блицкриг и захватить Киев за пару дней.

"Чтобы так обоср*ться в расчетах, надо вообще не видеть реальной картины происходящего. А если ты ее не видишь – как ты правишь?" – задал риторический вопрос артист президенту страны-агрессора.

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