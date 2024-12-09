Концерт беглеца Винника в Польше рискует обернуться провалом: билеты почти не покупают, цены кусаются

Концерт певца Олега Винника, сбежавшего из Украины в начале полномасштабной войны, рискует обернуться провалом. Билеты на первое за последние 2,5 года выступление в Варшаве почти не покупают, а вот цены на места несколько кусаются.

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Самые дешевые из них стоит 181,69 злотых, что в гривневом эквиваленте составит 1875,27 гривен. А вот самые дорогие – почти под сценой – стоят 4180 гривен. Именно их продали в самом большом количестве. Детали продаж можно посмотреть на официальном сайте концертного зала.

В общей сложности из 1200 билетов было продано за две недели с даты объявления выступления лишь немного больше от 150. Это составляет лишь 12,5% от общего количества потенциальных присутствующих в зале.

Напомним, концерт Олега Винника должен пройти в Варшаве 21 декабря. Однако на эту же дату запланирован реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри, поэтому в сети украинцы призвали отдать предпочтение поддержке истинного украинца на боксе, чем слушать живое исполнение "Волчиці".

Артист, похоже, побоялся приезжать в Украину, поэтому получил кучу хейта от своей аудитории. Более того, руководительница его фан-аккаунта Валерия Барон попыталась пропиарить концерт и назвала его "прекрасной новостью перед Рождеством".

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский ведущий Слава Демин поднял на смех Олега Винника из-за концерта в Польше и назвал причину, почему певец не возвращается в Украину. По его словам, артист боится ТЦК.

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