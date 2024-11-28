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Олег Винник впервые после бегства в Германию объявил о концерте, но не в Украине

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
1,0 т.
Олег Винник впервые после бегства в Германию объявил о концерте, но не в Украине

Певец Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения сбежал в Германию, анонсировал свой первый концерт после длительного исчезновения со сцены. Однако выступать артист планирует не в Украине, а в столице Польши – Варшаве.

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Соответствующая информация появилась на Facebook-странице руководителя фан-клуба артиста Валерии Барон. Шоу, которое женщина назвала "прекрасной новостью перед Рождеством", должно состояться 21 декабря.

Олег Винник впервые после бегства в Германию объявил о концерте, но не в Украине

На сайте по продаже билетов указано, что их стоимость варьируется примерно от 1800 до 4100 гривен. Как отмечено на официальном постере с анонсом концерта, исполнитель имеет цель передать часть собранных средств в поддержку своего благотворительного фонда "Волчица".

Кроме того, сообщая о концерте Олега Винника, Валерия Барон оставила ссылку на новую официальную страницу певца в Instagram. Сейчас аккаунт посвящен призыву публики на будущее выступление, поэтому подпись к каждой публикации не обходится без фраз наподобие: "не упустите свой шанс попасть на концерт", "вас ждет незабываемая атмосфера", "выбирайте лучшие билеты прямо сейчас".

Олег Винник впервые после бегства в Германию объявил о концерте, но не в Украине

На личном сайте Олега Винника по продаже билетов появился грандиозный анонс его предстоящего концерта.

"Известный украинский артист, автор и композитор многочисленных песен Олег Винник, с его мощным голосом и неповторимой харизмой, порадует своих зрителей впечатляющим шоу с любимыми хитами и новыми композициями на европейских сценах. Олег Винник – исполнитель главных ролей в мировых мюзиклах Европы, признанный новой грандиозной вокальной находкой. В Украине был членом жюри телевизионных проектов "Х-Фактор", "Голос страны", "Маски-шоу". Обладатель престижных музыкальных наград, признан самым красивым мужчиной Украины, основатель благотворительного фонда "Волчица". Клипы артиста имеют более пятисот миллионов просмотров на YouTube", – говорится в объявлении.

Возвращению артиста эту сцену сильно обрадовались его любимые "волчицы". 

Олег Винник впервые после бегства в Германию объявил о концерте, но не в Украине

Похоже, поклонницы не очень озабочены тем фактом, что певец после начала кровавой войны уехал из Украины и сейчас проживает в "российском" районе Берлина. Кроме того, по словам бывшего продюсера Олега Винника – Александра Горбенко, звезда врал о своей тяжелой болезни и "неоценимой" помощи военным. 

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети вспомнили видео, как Олег Винник призвал мириться с Россией и снимался с российскими звездами-путинистами.

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