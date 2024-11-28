Олег Винник впервые после бегства в Германию объявил о концерте, но не в Украине

Певец Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения сбежал в Германию, анонсировал свой первый концерт после длительного исчезновения со сцены. Однако выступать артист планирует не в Украине, а в столице Польши – Варшаве.

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Соответствующая информация появилась на Facebook-странице руководителя фан-клуба артиста Валерии Барон. Шоу, которое женщина назвала "прекрасной новостью перед Рождеством", должно состояться 21 декабря.

На сайте по продаже билетов указано, что их стоимость варьируется примерно от 1800 до 4100 гривен. Как отмечено на официальном постере с анонсом концерта, исполнитель имеет цель передать часть собранных средств в поддержку своего благотворительного фонда "Волчица".

Кроме того, сообщая о концерте Олега Винника, Валерия Барон оставила ссылку на новую официальную страницу певца в Instagram. Сейчас аккаунт посвящен призыву публики на будущее выступление, поэтому подпись к каждой публикации не обходится без фраз наподобие: "не упустите свой шанс попасть на концерт", "вас ждет незабываемая атмосфера", "выбирайте лучшие билеты прямо сейчас".

На личном сайте Олега Винника по продаже билетов появился грандиозный анонс его предстоящего концерта.

"Известный украинский артист, автор и композитор многочисленных песен Олег Винник, с его мощным голосом и неповторимой харизмой, порадует своих зрителей впечатляющим шоу с любимыми хитами и новыми композициями на европейских сценах. Олег Винник – исполнитель главных ролей в мировых мюзиклах Европы, признанный новой грандиозной вокальной находкой. В Украине был членом жюри телевизионных проектов "Х-Фактор", "Голос страны", "Маски-шоу". Обладатель престижных музыкальных наград, признан самым красивым мужчиной Украины, основатель благотворительного фонда "Волчица". Клипы артиста имеют более пятисот миллионов просмотров на YouTube", – говорится в объявлении.

Возвращению артиста эту сцену сильно обрадовались его любимые "волчицы".

Похоже, поклонницы не очень озабочены тем фактом, что певец после начала кровавой войны уехал из Украины и сейчас проживает в "российском" районе Берлина. Кроме того, по словам бывшего продюсера Олега Винника – Александра Горбенко, звезда врал о своей тяжелой болезни и "неоценимой" помощи военным.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети вспомнили видео, как Олег Винник призвал мириться с Россией и снимался с российскими звездами-путинистами.

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