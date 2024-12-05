'Откуда он взялся?' Украинцы разнесли новое видеоприглашение Винника на концерт и предложили вариант получше

Скандальный певец Олег Винник попал под прицел украинцев из-за видеоприглашения на свой концерт в Варшаве. Артист, похоже, побоялся приезжать в Украину, поэтому получил кучу хейта от потенциальных "волчиц", которые предложили способ получше провести время, чем слушать "Наталя-Наталі" в живом исполнении.

Видео дня

Выступление Олега Винника должно "прогреметь" в Варшаве 21 декабря, однако на эту же дату запланирован реванш украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Комментарии с предложением предпочесть просмотр бокса, а не концерт беглеца появились под видеоприглашением артиста в TikTok.

"Приглашаем стать частью незабываемого шоу! 21.12.2024, г. Варшава, КЗ Стодола. Концерт Олега Винника. Живой звук", – призвал Олег Винник.

Однако мало кто откликнулся на предложение послушать старые "хиты" певца:

"Варшава, надеюсь никто же не придет?!"

"Передайте еще глоток свежего воздуха, пожалуйста, предыдущий закончился".

"21 декабря жду тебя в ВСУ с нетерпением".

"Никому не будет интересно, потому что 21 декабря бой Усика".

"Пой полякам. Надеюсь наши не пойдут..."

"Поезжай выступать для ребят на передовой".

"21 декабря бой Усика, отдыхай девочка блонда".

"Серьезно?! Откуда он вылез?"

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский ведущий Слава Демн поднял на смех Олегу Виннику из-за концерта в Польше и назвал причину, почему певец не возвращается в Украину. По его словам, артист боится ТЦК.

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