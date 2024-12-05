"Откуда он взялся?" Украинцы разнесли новое видеоприглашение Винника на концерт и предложили вариант получше
Скандальный певец Олег Винник попал под прицел украинцев из-за видеоприглашения на свой концерт в Варшаве. Артист, похоже, побоялся приезжать в Украину, поэтому получил кучу хейта от потенциальных "волчиц", которые предложили способ получше провести время, чем слушать "Наталя-Наталі" в живом исполнении.
Выступление Олега Винника должно "прогреметь" в Варшаве 21 декабря, однако на эту же дату запланирован реванш украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Комментарии с предложением предпочесть просмотр бокса, а не концерт беглеца появились под видеоприглашением артиста в TikTok.
"Приглашаем стать частью незабываемого шоу! 21.12.2024, г. Варшава, КЗ Стодола. Концерт Олега Винника. Живой звук", – призвал Олег Винник.
Однако мало кто откликнулся на предложение послушать старые "хиты" певца:
- "Варшава, надеюсь никто же не придет?!"
- "Передайте еще глоток свежего воздуха, пожалуйста, предыдущий закончился".
- "21 декабря жду тебя в ВСУ с нетерпением".
- "Никому не будет интересно, потому что 21 декабря бой Усика".
- "Пой полякам. Надеюсь наши не пойдут..."
- "Поезжай выступать для ребят на передовой".
- "21 декабря бой Усика, отдыхай девочка блонда".
- "Серьезно?! Откуда он вылез?"
Ранее OBOZ.UA писал, что украинский ведущий Слава Демн поднял на смех Олегу Виннику из-за концерта в Польше и назвал причину, почему певец не возвращается в Украину. По его словам, артист боится ТЦК.
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