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"Откуда он взялся?" Украинцы разнесли новое видеоприглашение Винника на концерт и предложили вариант получше

Катерина Галущенко
Люди
1 минута
1,6 т.
'Откуда он взялся?' Украинцы разнесли новое видеоприглашение Винника на концерт и предложили вариант получше

Скандальный певец Олег Винник попал под прицел украинцев из-за видеоприглашения на свой концерт в Варшаве. Артист, похоже, побоялся приезжать в Украину, поэтому получил кучу хейта от потенциальных "волчиц", которые предложили способ получше провести время, чем слушать "Наталя-Наталі" в живом исполнении.

Видео дня

Выступление Олега Винника должно "прогреметь" в Варшаве 21 декабря, однако на эту же дату запланирован реванш украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Комментарии с предложением предпочесть просмотр бокса, а не концерт беглеца появились под видеоприглашением артиста в TikTok.

"Приглашаем стать частью незабываемого шоу! 21.12.2024, г. Варшава, КЗ Стодола. Концерт Олега Винника. Живой звук", – призвал Олег Винник.

"Откуда он взялся?" Украинцы разнесли новое видеоприглашение Винника на концерт и предложили вариант получше

Однако мало кто откликнулся на предложение послушать старые "хиты" певца:

  • "Варшава, надеюсь никто же не придет?!"
  • "Передайте еще глоток свежего воздуха, пожалуйста, предыдущий закончился".
  • "21 декабря жду тебя в ВСУ с нетерпением".
  • "Никому не будет интересно, потому что 21 декабря бой Усика".
  • "Пой полякам. Надеюсь наши не пойдут..."
  • "Поезжай выступать для ребят на передовой".
  • "21 декабря бой Усика, отдыхай девочка блонда".
  • "Серьезно?! Откуда он вылез?"
"Откуда он взялся?" Украинцы разнесли новое видеоприглашение Винника на концерт и предложили вариант получше

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский ведущий Слава Демн поднял на смех Олегу Виннику из-за концерта в Польше и назвал причину, почему певец не возвращается в Украину. По его словам, артист боится ТЦК.

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