Украинский ведущий поднял на смех Олега Винника из-за концерта в Польше и назвал причину, почему певец не возвращается в Украину

Украинский радиоведущий Слава Демин отреагировал на возвращение отечественного певца-беглеца Олега Винника. Накануне артист анонсировал свой первый концерт после продолжительного исчезновения со сцены, который пройдет в Варшаве.

Видео дня

Журналист, ранее заявлявший, что вся команда Виника "далека от украинцев" не остался в стороне от новости. Демин поделился мнением, что же действительно заставило исполнителя вернуться в шоубиз. "Когда деньги закончились и ты везешь "глоток свежего воздуха" в Варшаву. Но не в Украину. Потому что в Украине ты боишься появляться. Вдруг еще ТЦК остановит...", – написал ведущий в Insta-stories.

Впоследствии Демин добавил – считает, что Винник стал "изгнанником в Украине в творческом понимании" и теперь у звезды нет другого выбора, как оставаться за границей. "Есть такие артисты, которые, будучи за границей все это время, превратились в изгнанников в Украине (в творческом понимании) и теперь у них один путь – гастролировать по городам за границей и собирать крошки из украинцев, которые за границей жили или уже живут" , – говорится в Telegram-канале ведущего.

Он также отметил, что эти знаменитости будут рассказывать о любви к Родине исключительно за ее пределами, а также насколько сильна их тоска по дому. "Ведь там легче навешать лапшу на уши... А приехать в Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и посидеть в укрытии немного сцикотно", – резюмировал он.

Напомним, накануне Олег Винник, покинувший Украину в начале полномасштабного вторжения России и поселившийся в "российском" районе Берлина, заявил о возвращении на сцену. Шоу, которое руководитель фан-клуба Валерия Барон назвала "прекрасной новостью перед Рождеством", состоится в Варшаве 21 декабря. Цены на билеты варьируются от 1800 до 4100 гривен. Все детали – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в сети вспомнили видео, как Олег Винник призвал мириться с Россией и сниматься с российскими звездами-путинистами. Ролик – смотрите в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!