Кондратюк – о выступлениях Лорак и Лободы в РФ: государство 'жует сопли', а они для меня умерли

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк считает, что артисты, выступающие в стране-агрессоре России, – коллаборанты. В частности, это касается Ани Лорак и Светланы Лободы.

Такое заявление Кондратюк сделал в интервью "Радио Свобода". Также он подчеркнул, что искусство не может быть вне политики (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это моя точка зрения. На сколько она может быть распространена на всех – это дело государства. Оно "жует сопли" уже восьмой год. Я не понимаю, как так? Ты выступаешь в каком-то Сыктывкаре и знаешь, что в это время происходят убийства твоих граждан страной, в которой ты выступаешь. Там в голове пусто? Но это их путь, их грех, который они не понимают", – высказался Кондратюк.

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Также продюсер считает, что искусство не может быть вне политики, особенно во время войны.

"Есть люди художники, которые берут в руки автомат, потому что считают, что нужно защищать свою страну. Эта честность мне нравится. Некоторые дают бесплатные концерты для солдат. Есть художники, которые дают деньги волонтерам. А есть люди, которые в это время развлекают агрессора", – подчеркнул Кондратюк, приведя в пример и Лорак, и Лободу.

Он также добавил, что обе для него умерли, как артисты.

Напомним, что Ани Лорак в августе впервые за семь лет выступила в Украине. При этом билеты на ее концерт были раскуплены полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода в интервью расплакалась и заговорила о любви к Украине.