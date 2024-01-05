Кондратюк о 'Квартале 95': только идиот может шутить об эбонитовых палочках и 'Украине-проститутке', а ездить в оккупированный Крым – вообще тупость

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк считает "Квартал 95" образцом низкопробного юмора. Он не понимает, зачем люди продолжают смотреть шоу, и вспомнил, как давние "факапы" кварталовцев, так и свежий скандал с переселенкой "сискадовска".

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Об этом он рассказал в эфире "Говорить великий Львів". Шоумен признался, что не смотрит "Квартал" еще с 2005 года. Самая главная тому причина – звезда не понимает юмора шоу. Кроме того, программа много лет звучала в эфире только на русском языке.

Кондратюк говорит, что для него "Квартал" – терра инкогнита. Гость считает, что сейчас шоу больше похоже "на выступления областного студенческого театра эстрадных миниатюр". "Их низкопробность заключается в том, что у них нет тонкого юмора. И у них нет понимания вещей антисоциальных, антиукраинских, – выразился шоумен. – Только идиот может додуматься пошутить об эбонитовых палочках".

Речь идет о циничной шутке, которая прозвучала в "Новогоднем вечернем квартале" 2013-го года. Актеры в номере ссылались на события Революции достоинства, когда произошло жестокое избиение людей спецподразделением МВД "Беркут". "Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество?", – обращается герой Кошевого к Януковичу, которого играет Пикалов.

"Это при том, что погибла Небесная Сотня на Майдане из-за убийств, которые допустили власти Януковича. Ну как можно над этим шутить?", – продолжил Кондратюк. Он также вспомнил черный юмор кварталовцев относительно бывшей главы Нацбанка: на сцене актеры пели переделанную песню "Горела сосна, палала", о сгоревшем доме Гонтаревой.

"Они ржали, что Украина ходит по миру, сравнили ее с проституткой, хотя президент сказал, что если эта шутка кому-то казалась грубой, то извините. А она им не казалась грубой?", – высказался телеведущий.

Он также прокомментировал новый скандал, отметив, что у авторов, шутящих об украинцах в оккупации "нет мозгов". Не обошел вниманием и главную героиню номера – Ирину Гатун, сыгравшую переселенку из Скадовска.

Как оказалось, актриса ездила в Крым после его аннексии Россией в 2014 году. "Я этих людей не понимаю, я не понимаю, как человек мог ездить отдыхать в Крым после 14-го года. Это необразованность, недоразвитость", – сказал знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Кондратюк сравнил "Квартал 95" с Арестовичем и отправил Великого в оккупированный Скадовск: а все посмеются, что вы лысый.

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