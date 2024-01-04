Кондратюк сравнил 'Квартал 95' с Арестовичем и отправил Великого в оккупированный Скадовск: а все посмеются, что вы лысый

Украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк высказался по поводу скандала вокруг "Квартала 95". Звезда считает, что создатели шоу живут "на отдельной планете", ведь выдают свои суждения за реальность.

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Мнением телеведущий поделился в эфире программы "Говорить великий Львів". Кондратюк также предложил отправить Юрия Великого, сыгравшего в скандальной сценке о переселенке из Скадовска, в оккупированный город.

Шоумен подчеркнул, что подобное – это издевательство над находящимися в оккупации людьми, "независимо на каком языке они там говорят". "Поезжайте в оккупацию, посидите в Скадовске, а потом над вами будут смеяться, что вы лысый в жизни", – добавил гость о Великом.

Кондратюк отметил: он сам много лет прожил в Каланчаке Скадовского района Херсонской области. "Я могу сказать, на каком языке говорят в Скадовске – там, скорее всего, преимущественно суржик", – продолжил знаменитость.

Звезда добавил, что в городе люди знают язык и говорят по-украински, а уверять в обратном – "это еще одна тупость". "Лёша Арестович тоже сказал, что в Киеве говорят только на русском языке, – вспомнил Кондратюк об экс-советнике Офиса Президента. – Он живет на своей какой-то отдельной планете, на такой же планете живет "95 квартал".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Великий из "Квартала 95" извинился за скандальный номер и объяснил, что они имели в виду: "Скадовск говорит по-украински".

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