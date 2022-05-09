Кондратюк - о дочери Сумской, которая живет в РФ: нужно полностью разорвать отношения, но это сложно сделать

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк осудил старшую дочь знаменитой актрисы Ольги Сумской, которая с начала полномасштабной войны в Украине выбрала молчаливую позицию и продолжила жить в России. Актриса Антонина Паперная в стране-агрессоре проживает вместе со своим звездным супругом Владимиром Яглычем. По мнению шоумена, знаменитости абсолютно безразлично, что происходит на ее родине.

Своими мыслями Кондратюк поделился в интервью для YouTube-канала Ukraine Media. Продюсер считает, что все связи с РФ должны быть разорваны, в частности и родственные.

"Если эта девочка давно уже не думает о своей стране как о Родине, то ей, конечно, безразлично все, что происходит. Если ей болит за Украину, если она ощущает себя частью страны, где родилась, где живет ее мать с отцом, то она, скорее всего, переедет из России, потому что там жить невозможно", – высказался шоумен.

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При этом Кондратюк акцентировал на том, что Сумская не должна нести ответственность за действия, а в данном случае бездействия своей 31-летней дочери. Паперная сделала выбор самостоятельно, и это не значит, что мама его одобряет.

"Дети за родителей не отвечают. Родители за взрослых детей тоже нет. Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Она взрослая, половозрелая женщина. Что можно с ней сделать? Ничего. Единственное – полностью разорвать отношения. Но это выбор, который сложно сделать. Ребенок сделал выбор, с которым Оля сейчас не согласна, но что она может сделать? Ответ – ничего", – подытожил продюсер.

Кондратюк отметил, что Паперная – не единственная украинка, проживающая в государстве врага. Он с горечью признает, что эти люди сделали свой выбор, и переубеждать их – не имеет никакого смысла.

Напомним, Ольга Сумская рассказала, что Антонина Паперная осталась в России, потому что сейчас в декрете и не может бросить свой дом. По словам актрисы, девушка очень сильно переживает из-за войны в Украине, но сейчас нет возможности переехать.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк признался, общался ли он с коллегами из российского интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", в котором ранее состоял. По словам шоумена, он не поддерживает связь с россиянами с марта 2014 года, а с началом полномасштабной войны в Украине никто из "знатоков" России не связывался с бывшим сокомандником.