Кондратюк о коллегах из 'Что? Где? Когда?': они все понимают, но зависимы от денег и пропаганды

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк признался, общался ли он с коллегами из российского интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", в котором ранее состоял. По словам шоумена, он не поддерживает связь с россиянами с марта 2014 года, а с началом полномасштабной войны в Украине никто из "знатоков" России не связывался с бывшим сокомандником.

Об этом Кондратюк рассказал в интервью для YouTube-канала Юрия Лаврина. Он уверен, что многие игроки, будучи образованными и всесторонне развитыми людьми, понимают, что на самом деле происходит в Украине, однако молчат, поскольку боятся потерять деньги.

Продюсер был постоянным членом клуба, входил в состав команды российского телеведущего, президента Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" Андрея Козлова. В 2008 году Кондратюк с коллегами даже завоевал приз "Хрустальная сова".

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После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе шоумен разорвал все связи с Россией, но еще не терял надежды, что кто-то из "знатоков" выступит против агрессии Кремля. Этого не произошло и по сей день.

"Их почему-то не перемкнуло. Они, наверное, очень зависимы от денег Первого российского канала, на котором они выходят. Они зависимы от собственной пропаганды, которая реально может зомбировать. Я не знаю почему. Там много людей, которые все понимают. Много проукраинских людей из тех, кого я раньше знал даже не как членов клуба "Что? Где? Когда?", а "Брэйн-ринга" и так далее", – прокомментировал Кондратюк.

Продюсер считает, что в РФ наступил "коллективный маразм", которому поддались даже очень умные люди.

"Это история о том, что какой-то коллективный маразм настал в России. Клуб "Что? Где? Когда?" в этом маразме принимает участие", – подытожил Игорь Васильевич.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Игорь Кондратюк объяснил, почему обнимался с телеведущей Оксаной Марченко на шоу "Х-фактор", несмотря на идейные разногласия по поводу войны на Донбассе. По его словам, до марта 2014 года он считал коллегу заложницей "серийного убийцы" президента РФ Владимира Путина.