Коляска Dior и Tiffany: Кайли Дженнер показала, как отпраздновала гендерную вечеринку

Американская модель Кайли Дженнер отпраздновала гендерную вечеринку, на которой узнала пол своего нерожденного ребенка. Гости порадовали звезду дорогими подарками, среди которых была брендовая коляска от модного дома Dior, украшения Tiffany и многое другое.

О том, как прошло мероприятие 24-летняя знаменитость рассказала в Instagram, прикрепив соответствующие кадры. Пост набрал почти 10 млн лайков и десятки тысяч комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вечеринка состоялась в роскошном ресторане и, судя по кадрам, семейство Кардашьян-Дженнер устроило частное пати, забронировав все заведение.

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Зал был украшен большим количеством живых цветов и стеклянными шариками, а в бассейне плавали белые лепестки роз. У каждого приглашенного на столе стояла маленькая именная фигурка в форме жирафы, а посреди заведения гости фотографировались с большими статуями этих животных.

На празднике присутствовали отец второго ребенка Кайли Тревис Скотт, ее мама Крис Дженнер, а также бабушка Мэри Кэмпбелл, однако это только те приглашенные, которые сфотографировались с беременной моделью.

Родные и друзья молодой мамы поздравили ее, подарив ценные и полезные вещи будущему ребенку. На фотографии с презентами видно, что на одном из столиков собралась целая гора с брендовыми пакетами и сумками, а возле него стояла коляска Dior стоимостью $4 900 (137 тысяч гривен).

На вечеринку Кайли выбрала облегающее белое платье с длинными рукавами, массивные золотые аксессуары и простую прическу.

Отметим, что звезда социальных сетей не раскрыла подписчикам пол ребенка, однако они убеждены, что у нее родится вторая девочка. "Позади розовые шторы", "Вы когда-нибудь видели мальчика, который носит Tiffany?", "Точно еще одна девочка", – написали комментаторы.

Коротко о звезде:

Кайли Дженнер – американская модель, предпринимательница, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Основательница и владелица компании Kylie Cosmetics.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Кайли стала первой женщиной в мире, набравшей 300 млн подписчиков в Instagram.