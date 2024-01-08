'Кого будем унижать на этот раз?' Режиссер 'Варьятов' резко высказался о скандальном выступлении 'Квартала 95'

Режиссер-постановщик массовых шоу Олег Боднарчук уверен, что в юморе очень важна свобода, однако не в таких болезненных вопросах, как война. Так режиссер отреагировал на недавнюю скандальную миниатюру о переселенке из Скадовска, которую в новогоднюю ночь выдал "Квартал 95".

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По словам Бондарчука, когда юмористы оскорбляют в своих выступлениях невинно пострадавших – это "по меньшей мере странный замысел". Об этом режиссер рассказал в интервью OBOZ.UA.

Напомним, в новогоднем выпуске "Вечернего Квартала" юмористы показали номер, который посвятили "девушке из Скадовска", ныне оккупированного россиянами, и "жителя Закарпатья". Согласно замыслу сценаристов, переселенка из Скадовска (сыграла Ирина Гатун) пытаясь разговаривать на украинском, так коверкает слова, что придает им другое, порой фривольное, значение. Роль закарпатца в миниатюре исполнил Юрий Великий.

Олег Бондарчук вспомнил, как имел спор по поводу оскорбительного юмора с актерами команды Сергея Притулы "Варьяты".

"В одной книге под названием "Теория юмора" на первой странице прописными буквами написано: "Юмор - всегда унижение!" И если вспомнить все анекдоты, шутки, то в той или иной степени у них можно найти унижение, - говорит Боднарчук. - Как-то я имел спор по этому поводу с актерами команды Сергея Притулы "Варьяты" (Боднарчук был режиссером-постановщиком двух сезонов шоу "Варьяты" на Новом канале. – Ред.). Один из участников рассказал мне анекдот и спросил: "Где здесь унижение?"

"Сюжет заключался в том, что у всех священников защитный код телефона легко разгадать, потому что он всегда 2, 0, 4, 6 – то есть "накрест". Я ответил, что это явное унижение веры, самих священников и их манеры все время что-то" крестить". Это унижает знакомый всем обряд, ну и в какой-то степени даже христианство. "Варьяты" с этой теорией обязательного наличия унижения в шутках в итоге согласились", – продолжает Боднарчук.

"Уверен, что перед тем, как создается миниатюра для комедийного шоу типа "Вечернего квартала" или "Дизель-шоу", первый вопрос, который возникает у авторов: кого будем унижать на этот раз? Кого-то из политиков, кого-то из-за поребрика, кого-то из своих?", – добавляет режиссер.

"Немецкий философ Артур Шопенгауэр сказал: "Смеяться совсем не грешно над тем, что кажется смешно!" Мне этот принцип нравится. Я за свободу, и в юморе в частности. Но… пережившие страшные мучения и страдания. Когда профессионалы в юморе выбирают объектом унижения переселенцев, которые во время войны переезжают из одного региона в другой и в силу ментальных особенностей оказываются беспомощными, – это по меньшей мере странный замысел", – считает Боднарчук.

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Полное интервью с Олегом Боднарчуком читайте на OBOZ.UA во вторник, 9 января.

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