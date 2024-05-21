'Когда я говорил по-русски – люди клали трубку': беларуский актер Павел Вишняков признался, с какими проблемами столкнулся в Украине

Известный беларуский актер Павел Вишняков рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся за период полномасштабной войны. Он признался, что окончательно разорвал какие-либо связи с родиной еще десять лет назад, ведь с 2014-го беларус проживает в Украине.

Среди очевидных недостатков отсутствия украинского гражданства, которое всегда трудно было получить, Вишняков назвал невозможность голосовать на выборах, получать кредит, а также бюрократические сложности. Однако это не ключевое, что мешает актеру, много лет строившему карьеру в Украине. О главных проблемах знаменитость рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк.

В частности, Вишняков затронул темы "табу", о которых не часто говорят в медиа. "По закону граждане Беларуси и России не имеют права сниматься за государственные средства. То есть они могут сниматься, только если это частное финансирование", – заметил гость, добавив, что за два года имел лишь один проект.

Беларус продолжил: его звали на кастинги, а впоследствии звонили по телефону с отказом, мол, "мы хотим, но не можем". По словам артиста, он начал активно учить украинский язык в начале 2022-го и был готов играть россиян в произведениях отечественного кинематографа.

Впоследствии Вишняков основал фонд, однако и здесь его ждали трудности. "Когда я звонил и просил помощи, говорил по-русски – люди клали трубки. Люди не хотели ничего слушать", – говорит он. Звезде пришлось общаться с волонтерами через посредников.

"Комплекс того, что я не могу открыть рот на русском, в меня вживили. Если бы я мог говорить на русском языке с самого начала и просить людей донатить, собирать и так далее, я бы сделал в 10 раз больше", – призналась знаменитость. Актер также отметил, что фактически забыл родной беларуский язык за эти годы.

К слову, с момента полномасштабной войны Вишняков не выезжал за границу. "Самое веселое для меня – это когда меня останавливала полиция. Морда в пол, автомат в лицо. На блокпостах ТРО и военные, они просто могли допрашивать меня, задавать какие-то каверзные вопросы", – поведал артист.

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