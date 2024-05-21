'Как я их ненавижу!' Оля Полякова во время концерта в Ужгороде вспомнила о россиянах

Известная украинская певица Оля Полякова из-за воздушной тревоги не смогла спокойно провести свой концерт в Ужгороде, который прошел 20 мая. Она рассказала, что пришлось прервать выступление, ведь даже в самой отдаленной точке Украины переживают безопасность зрителей.

Оля Полякова эмоционально высказалась в сторону россиян в InstaStories. Что интересно, она даже не могла подобрать слова, чтобы описать свою ненависть и злость.

"Боже, как же я ненавижу русню! Как же я их ненавижу! У нас воздушная тревога в Ужгороде, и всех вывели из зала. Ну вот что это такое?" – высказалась артистка.

Концерт должен был состояться в 19:00 как раз через 10 минут после окончания одной воздушной тревоги по всей Украине из-за взлета нескольких истребителей "МиГ", но он прервался через 1,5 часа после начала выступления, ведь следующая сирена прозвучала в 20:37 и продлилась до 21:09.

Неизвестно, смогла ли певица закончить свое выступление.

Кстати, Оля Полякова ранее сообщала, что будет гастролировать небольшими украинскими городами. Она планирует дать 46 выступлений за полтора месяца. Звезда объяснила, что именно полномасштабная война повлияла на ее переосмысление выбора концертных площадок.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети вспомнили старые клипы Оли Поляковой. Однако один из них скорее походил на фильм для взрослых.

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