Затолкали в одном пеньюаре к пожилому актеру без штанов: заслуженная артистка Украины рассказала об ужасном случае со съемок в 90-х

Заслуженная артистка Украины Елена Узлюк поделилась, что в начале 1990-х годов с ней произошла ужасная ситуация на съемочной площадке. Играя свою роль, актриса была одета в красивый пеньюар, как вдруг режиссер ленты попросил ее снять халатик, а затем затолкал в комнату к значительно старшему коллеге, который сидел там без штанов.

Узлюк не стала раскрывать имен участников отвратительного инцидента, однако подчеркнула, что ситуация была для нее очень травматичной. О неприятном опыте она рассказала в интервью Алине Доротюк.

"Это было кино в начале 90-х. Мы там прыгали в салоне, а потом нужно было отснять кусочки в номерах. Я была в красивом пеньюаре. И тут режиссер заталкивает меня в такую декорацию, в комнату, и говорит, что я должна снять пеньюар. И заталкивается очень веселый пожилой актер без штанов. Со мной случился какой-то припадок, честно скажу. Это было настолько мерзко. Они меня настолько оскорбили. Я вылетела из этой комнаты, заплакала", – вспомнила артистка.

Однако тогда, по словам Елены Узлюк, ни режиссер, ни актер не видели проблемы в своем поведении. Коллеги артистки по цеху просто сказали, что она "ненормальная" и нашли на эту роль другую девушку. Однако этот инцидент навсегда оставил отпечаток на моральном состоянии Узлюк.

"Они меня очень травмировали. Когда я этого режиссера потом видела, так его ненавидела. У меня был колоссальный стресс. Я была не маленькая девочка, мне было где-то 19 лет. И я же маме об этом не рассказала. Мне было стыдно. Я никому об этом не рассказывала, кроме подружки, которая была на съемках. В тот момент меня на физическом уровне трусило", – поделилась актриса.

Что известно о заслуженной артистке Украины

Елена Узлюк родилась 16 ноября 1968 года в Киеве. В 1998-м она окончила вокальное отделение Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств, а в 1992-м получила актерское образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Узлюк известна украинской аудитории как по разножанровым постановкам, так и игрой в кино. Среди самых успешных проектов с ее участием есть: "Леся+Рома", "Женский доктор", "Кольцо с рубином", "И будут люди", "Первые дни" и другие.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Елена Узлюк объяснила, почему во время большой войны отказывается от многих кинопредложений, а также откровенно рассказала о том, что на самом деле происходило за кулисами Молодого театра, экс-глава которого, режиссер Андрей Белоус, недавно получил подозрение в сексуальном насилии.

