'Когда ребята придут с фронта, будет интересный диалог с этими персонажами': Скрипка высказался о коллегах, уехавших из Украины

Известный украинский музыкант Олег Скрипка не одобряет решение некоторых коллег уехать за границу и прятаться, пока украинцы защищают свою свободу и независимость. Артист считает, что после победы Украины в войне с Россией таких эмигрантов ждет разговор с воинами.

Певец помнит сограждан, которые строили "русский мир" в Украине, а сейчас "переобулись". Об этом он рассказал в интервью ТСН для проекта "Наодинці " (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В Украине это все болото, которое разводилось, русскоязычное привело к войне. Сейчас те люди, которые вчера создавали "русский мир" в Украине в творческом и политическом понимании, переобулись, ездят собирают донаты и они представляют Украину. А настоящие ребята на фронте воюют. Когда ребята придут с фронта, будет интересный диалог с этими персонажами", – сказал артист.

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Коллег, спрятавшихся далеко за границей и не возвращающихся с начала полномасштабной войны, Скрипка не считает достойными украинского гражданства. По мнению звезды, было бы правильно пересмотреть их право на то, чтобы иметь паспорт Украины.

Исполнитель также высказался по поводу причины полномасштабной войны в Украине и людей, которые этому способствовали. Скрипка считает, что в 90-х годах были совершены культурные и языковые преступления, которые в конечном итоге привели к слабой государственности и войне.

"Это культурное преступление привело к тому, что мы не смогли построить сильную государственность, и этот факт привел к полномасштабной войне. Люди, принимавшие участие в этих культурных и языковых преступлениях – это можно приравнять к военному преступлению – это не имеет срока. Если человек перевел свои тексты 25 февраля и сейчас собирает донаты, и трясет флагом – это ничего не значит. Где была твоя позиция 23 февраля?" – спросил артист.

Как писал OBOZ.UA, Олег Скрипка ранее предлагал ввести экзамен для всех, кто планирует получать украинский паспорт. Больше о его позиции – читайте в нашем материале.

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