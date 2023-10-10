Олег Скрипка предложил ввести экзамен для уехавших за границу украинцев: паспорт Украины нужно подтвердить

Известный украинский музыкант Олег Скрипка считает, что украинцы, которые после полномасштабного вторжения России выехали заграницу, имели на то свои причины: кто-то потерял все, но планирует возвращаться, кто-то воспользовался возможностью сбежать. Однако артист не сомневается, что уже совсем скоро гражданство Украины будет большой ценностью, но процесс его получения должен быть сложным.

Скрипка предлагает, в частности, ввести экзамен для всех, кто планирует получать украинский паспорт. А те, кто его уже имеет, однако проживали заграницей, должны подтвердить, что достойны быть украинцами. Своими размышлениями певец поделился в интервью Алексею Суханову для его YouTube-канала.

Относительно сограждан, которые после 24 февраля покинули Украину, Скрипка говорит: "Одни уехали – трусы, просто у них реально панические атаки, они имеют на это право. Есть уехавшие, кто не чувствует себя украинцами, хотя у них есть украинские паспорта. Есть переобуванцы, которые выехали и там изображают из себя украинцев. Если бы нас пришла завоевывать Буркина-Фасо, они были бы буркина-фасовцы. Есть люди, у кого разбомбили дома, им негде жить. Они уехали, они там волонтерят, они являются украинцами. Есть те, которые вернутся. Есть, которые не вернутся. Это жизнь. В истории всегда все перемешивается".

Видео дня

Однако артист называет себя "неизлечимым оптимистом", а потому верит, что "качество украинского общества будет улучшаться". Музыкант подчеркнул, что среди украинцев много прекрасных людей, некоторые из которых сейчас находятся за границей, но все равно помогают приближать победу. Впрочем, несмотря ни на что, они должны "подтвердить" свой паспорт гражданина Украины.

"Я верю разным эзотерикам, тарологам. И все говорят, что у нас будет прогрессивное общество. И быть украинцем, иметь украинский паспорт – это будет в будущем большая ценность. Примем этот тезис за наш ориентир, мы к этому стремимся, и если ты сбежал, ты должен доказать право быть украинцем. Какие-то экзамены сдавать. Как у эстонцев, которые ввели экзамены на язык и так далее. Если уже имеют паспорт, то его надо подтвердить. То есть, он аннулируется... У нас переобуваньчество тотальное. Есть большая опасность, что переобуваньчество у нас в Украине будет властвовать", – убежден Скрипка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Скрипка в очередной раз оскандалился своими сексистскими заявлениями. Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" не только выдал порцию абсурдных и уже давно неактуальных стереотипов, но и пожаловался на "незащищенность" и "притеснение" мужчин. Например, по мнению артиста, представители его пола "страдают", потому что отдел с мужской одеждой в магазинах находится преимущественно на втором или на третьем этаже, а с женской – на первом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!