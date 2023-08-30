'Когда приехал Заливако, Даша стала неадекватной': пострадавшая в ДТП с Квитковой дала эксклюзивное интервью. Видео

Пострадавшая в масштабном ДТП в Киеве с участием авто Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser и Lexus дала эксклюзивное интервью, где поделилась подробностями аварии. Она рассказала, как в критической ситуации вела известная украинская блогерша Даша Квиткова, сидевшая за рулем Lexus.

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Девушка по имени Алена Черненко поделилась, что инфлюэнсерша, которая якобы и стала виновницей аварии, плакала и извинялась, а потом спряталась в автомобиле своего вероятного бойфренда. Об этом она рассказала блогеру Богдану Беспалову на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пострадавшая, получившая травму руки в ДТП, вспомнила, что сразу побежала спрашивать участников столкновения о самочувствии. Когда очередь дошла до Lexus, она увидела заплаканную Квиткову, которая напомнила ей ребенка. Блогерша попросила оставить ее, чтобы она могла успокоиться.

Почти сразу к месту аварии подъехал другой автомобиль Tesla, где, по свидетельствам очевидницы, сидели двое мужчин. Одного из них удалось идентифицировать по имени и фото – это герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако. Другого пассажира, имя которого начинается на букву "А", Алена Черненко не запомнила.

"Она была нормальной, адекватным ребенком до тех пор, пока не приехали два ее парня на Tesla. Она нормально общалась, выходила на контакт, смотрела в глаза, говорила, как ей жаль за это. Но как только приехали эти два парня, они спрятали ее в Tesla. Она сидела там и ничего никому не говорила. Она тупо спряталась. Парни сняли номера и ждали", – рассказала потерпевшая.

По ее словам, Даша Квиткова не подошла к полиции, чтобы рассказать свою версию ДТП. За нее говорил один из мужчин, приехавший на помощь блогерше.

Добавим, что ранее Богдан Беспалов взял комментарий у другой участницы аварии по имени Лилия, которая рассказала о первых минутах после столкновения. Сопоставляя версии Квитковой и своей собеседницы, Беспалов подловил первую на манипуляциях.

Как писал OBOZREVATEL, Квиткова вышла на связь на следующий день после аварии. Она заявила, что пострадавшая девушка требовала у нее решить вопрос "на месте" деньгами, а также заверила в готовности нести ответственность в случае соответствующего решения суда.

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