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"Когда приехал Заливако, Даша стала неадекватной": пострадавшая в ДТП с Квитковой дала эксклюзивное интервью. Видео

Катерина Малай
Люди
2 минуты
5,8 т.
'Когда приехал Заливако, Даша стала неадекватной': пострадавшая в ДТП с Квитковой дала эксклюзивное интервью. Видео

Пострадавшая в масштабном ДТП в Киеве с участием авто Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser и Lexus дала эксклюзивное интервью, где поделилась подробностями аварии. Она рассказала, как в критической ситуации вела известная украинская блогерша Даша Квиткова, сидевшая за рулем Lexus.

Видео дня

Девушка по имени Алена Черненко поделилась, что инфлюэнсерша, которая якобы и стала виновницей аварии, плакала и извинялась, а потом спряталась в автомобиле своего вероятного бойфренда. Об этом она рассказала блогеру Богдану Беспалову на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пострадавшая, получившая травму руки в ДТП, вспомнила, что сразу побежала спрашивать участников столкновения о самочувствии. Когда очередь дошла до Lexus, она увидела заплаканную Квиткову, которая напомнила ей ребенка. Блогерша попросила оставить ее, чтобы она могла успокоиться.

"Когда приехал Заливако, Даша стала неадекватной": пострадавшая в ДТП с Квитковой дала эксклюзивное интервью. Видео
"Когда приехал Заливако, Даша стала неадекватной": пострадавшая в ДТП с Квитковой дала эксклюзивное интервью. Видео

Почти сразу к месту аварии подъехал другой автомобиль Tesla, где, по свидетельствам очевидницы, сидели двое мужчин. Одного из них удалось идентифицировать по имени и фото – это герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако. Другого пассажира, имя которого начинается на букву "А", Алена Черненко не запомнила.

"Когда приехал Заливако, Даша стала неадекватной": пострадавшая в ДТП с Квитковой дала эксклюзивное интервью. Видео

"Она была нормальной, адекватным ребенком до тех пор, пока не приехали два ее парня на Tesla. Она нормально общалась, выходила на контакт, смотрела в глаза, говорила, как ей жаль за это. Но как только приехали эти два парня, они спрятали ее в Tesla. Она сидела там и ничего никому не говорила. Она тупо спряталась. Парни сняли номера и ждали", – рассказала потерпевшая.

По ее словам, Даша Квиткова не подошла к полиции, чтобы рассказать свою версию ДТП. За нее говорил один из мужчин, приехавший на помощь блогерше.

Добавим, что ранее Богдан Беспалов взял комментарий у другой участницы аварии по имени Лилия, которая рассказала о первых минутах после столкновения. Сопоставляя версии Квитковой и своей собеседницы, Беспалов подловил первую на манипуляциях.

Как писал OBOZREVATEL, Квиткова вышла на связь на следующий день после аварии. Она заявила, что пострадавшая девушка требовала у нее решить вопрос "на месте" деньгами, а также заверила в готовности нести ответственность в случае соответствующего решения суда.

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