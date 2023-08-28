'Готова нести ответственность': Даша Квиткова выступила с заявлением после масштабного ДТП, в которое попала в Киеве. Видео

В воскресенье, 27 августа, в Святошинском районе Киева произошло масштабное ДТП с участием четырех элитных автомобилей. Как оказалось, виновницей аварии стала известная украинская блогерша, бывшая жена ведущего Никиты Добрынина Дарья Квиткова. Украинка выступила с заявлением после случившегося.

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Обращение к аудитории Квиткова обнародовала в своих InsraStories. Она заверила, что готова нести ответственность за свои действия и не намерена "решать вопрос деньгами".

Так, известно, что на дороге столкнулись сразу четыре элитных автомобиля: Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser и Lexus. За рулем последнего авто и находилась Квиткова, которая, по словам очевидцев, нарушила ПДД.

"Главное – все участники ДТП живы. В ДТП задействованы автомобили, они имеют повреждения. Я поворачивала на перекрестке и мне, в сторону Лексуса, за рулем которого я была, въехали две машины: Мустанг и Тесла. Жалобы на самочувствие от всех участников ДТП не поступало, кроме девушки-пассажирки одного из автомобилей, которая настаивала на выплате ей денежной компенсации на месте, из-за возможного полученного ушиба руки (мы еще ждем результаты медицинского обследования). И если я заплачу, она готова забрать свое заявление", – прокомментировала Квиткова.

Она добавила, что после ДТП никому не грубила и не разговаривала некорректно. Сейчас Квиткова заявляет, что готова нести полную ответственность согласно решению суда и уполномоченных органов.

"Все обстоятельства произошедшего официально были зафиксированы полицией. Поэтому рассказывать, что я стараюсь избежать ответственности, потому что отказалась платить на месте деньги пассажирке из Мустанга – не является правдой", – подчеркнула блогерша.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ДТП в центре Киева устроил известный украинский актер Остап Ступка. Что об этом известно – читайте в нашем материале.

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