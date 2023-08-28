В Киеве произошла авария с участием четырех элитных автомобилей: подробности и видео

В Святошинском районе Киева в воскресенье, 27 августа, произошла авария с участием четырех элитных автомобилей. Якобы, за рулем одного из них находилась известная блоггерша.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины приключения установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Прямо посреди перекрестка на Академгородке масштабная авария: Ford Mustang, два автомобиля Tesla и Toyota Land Cruiser 300", – говорится в сообщении.

По свидетельствам очевидцев ДТП, за рулем Lexus якобы сидела блогерша Даша Квиткова, которая ехала красным сигналом светофора, что и стало причиной аварии.

"Говорят, что автомобиль она взяла на тест-драйв и теперь пытается избежать ответственности. В ДТП не обошлось без пострадавших", – добавил автор сообщения.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. В сравнении с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в воскресенье, 27 августа, легковушка Toyota на скорости въехала в стену многоэтажного дома. Событие произошло на бульваре Леонида Быкова.

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