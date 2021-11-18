"Клуб 27": легенды музыки, трагически погибшие в возрасте 27 лет. Фото и видео

Дария Скуб
Дария Скуб
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'Клуб 27': легенды музыки, трагически погибшие в возрасте 27 лет. Фото и видео

Название "Клуб 27" знакомо многим ценителям рок- и блюз-музыки. Это феномен, который объединяет легендарных звезд, умерших в этом возрасте. Термин стал популярным в 1994 году, после смерти лидера группы Nirvana, Курта Кобейна. Тогда фанаты музыкантов заметили странное совпадение: многие их кумиры погибли в 27.

Читайте в материале OBOZREVATEL о знаменитостях, которые попали в "основной список" клуба.

1. Эми Уайнхаус

Британская певица в жанрах соул-поп с джазовыми мотивами была очень харизматичной, а ее сильный вокал "вводил в транс" целые стадионы. В 2000-х годах Уайнхаус была признана одной из лучших исполнительниц.

Для того чтобы удержать столь высокую планку, звезда постоянно искала способы для вдохновения. Остановилась на алкоголе и запрещенных веществах. Вредные привычки привели к тому, что Эми все чаще попадала в публичные скандалы и проходила реабилитацию в больнице. 23 июля 2011 года певицу нашли мертвой в лондонской квартире. Причины смерти выясняются до сих пор. Одна из версий – отравление алкоголем.

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Эми Уайнхаус злоупотребляла наркотиками и алкоголем.
2. Брайан Джонс

Начиная с 1962 года гитарист и бэк-вокалист группы "The Rolling Stones" прошел со своими коллегами взлеты и падения. Безумная популярность, насыщенные графики гастрольных туров и огромные заработки привели к тяжелой депрессии. Он пытался избавиться от угнетенного состояния с помощью крепкого алкоголя и наркотических веществ.

8 июля 1969 года Мик Джаггер решил заменить Брайана другим гитаристом. Но 3 июля Джонса нашли возле его поместья на дне бассейна. Врачи констатировали смерть от несчастного случая.

Брайн Джонс был бэк-вокалистом группы The Rolling Stones.
3. Джими Хендрикс

За свою жизнь Джимми Хендиркс выпустил более 350 песен. Его считали лучшим гитаристом в истории рок-музыки. Далее артист решил поэкспериментировать со стилем композиций, что публике не понравилось. 6 сентября 1970 года он выступил на фестивале "Isle of Fehmarn", где зрители кричали, показывая недовольство, а некоторые и вовсе покидали концерт.

Спустя две недели после этого выступления, 18 сентября 1970 года, Хендрикса нашли мертвым в гостинице "Samarkand". У него обнаружили передозировку снотворным. По одной из версий это был не суицид, а спланированное убийство.

Джими Хендрикс умер после выступления на фестивале "Isle of Fehmarn".
4. Дженис Джоплин

Дженис за свою короткую жизнь выпустила 4 студийных альбома. Став популярной, звезда начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Тогда же решила разрабатывать собственную философию по поводу смысла жизни. 4 октября 1970 года Джоплин узнала об измене со стороны любимого. Она напилась в гостинице "Лендмарк Мотор". А вечером ее нашли в номере мертвой.

Дженис Джоплин умерла после измены со стороны парня.
5. Курт Кобейн

Лидера группы Nirvana с детства беспокоили проблемы со здоровьем: хронический бронхит, боль в животе и гиперактивность. Чтобы Курт был более спокойным, врачи приписывали психотропные препараты, которые в сочетании с запрещенными веществами нередко приводили к попыткам самоубийства.

В Риме Кобейн чуть не умер от передозировки транквилизаторами. А спустя месяц, 8 апреля 1994 года, артиста нашли мертвым в его квартире. У кровати лежало прощальное письмо. Официальная причина смерти – самоубийство: Курт принял героин, после чего выстрелил себе в голову.

Курт Кобейн принял смертельную дозу героина и застрелился.
6. Роберт Джонсон

При жизни артиста мировую известность получили всего 29 его песен. Среди хитов – "I Believe I'll Dust My Broom" и "Sweet Home Chicago". Наибольшее признание он получил после смерти в 27-летнем возрасте, 16 августа 1938 года. Причина гибели неизвестна. Самые распространенные версии – его отравили, застрелили или зарезал ревнивый муж одной из любовниц.

До сих пор не известно, что стало причиной смерти Роберта Джонсона.
7. Джим Моррисон

Моррисон основал группу "The Doors". Благодаря сильному вокалу и талантливым текстам к песням, журнал "Rolling Stone" включил артиста в список "100 лучших певцов за все времена". Джим так увлекся славой и популярностью, что стал злоупотреблять алкоголем и наркотиками, часто попадал в скандальные ситуации.

Он пытался изменить образ жизни. Для этого вместе с подругой Памелой уехал отдыхать во Францию, в Париж. Артист планировал в новой локации писать очередные удачные тексты. Его начала беспокоить депрессия, которую музыкант "лечил" с помощью наркотиков.

3 июля 1971 года подруга обнаружила Моррисона мертвым в ванной, в съемной квартире. Есть несколько версий по поводу причин смерти: остановка сердца, передозировка запрещенными веществами, самоубийство и убийство.

Джим Моррисон основал группу "The Doors".

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