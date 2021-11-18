'Клуб 27': легенды музыки, трагически погибшие в возрасте 27 лет. Фото и видео

Название "Клуб 27" знакомо многим ценителям рок- и блюз-музыки. Это феномен, который объединяет легендарных звезд, умерших в этом возрасте. Термин стал популярным в 1994 году, после смерти лидера группы Nirvana, Курта Кобейна. Тогда фанаты музыкантов заметили странное совпадение: многие их кумиры погибли в 27.

Читайте в материале OBOZREVATEL о знаменитостях, которые попали в "основной список" клуба.

Британская певица в жанрах соул-поп с джазовыми мотивами была очень харизматичной, а ее сильный вокал "вводил в транс" целые стадионы. В 2000-х годах Уайнхаус была признана одной из лучших исполнительниц.

Для того чтобы удержать столь высокую планку, звезда постоянно искала способы для вдохновения. Остановилась на алкоголе и запрещенных веществах. Вредные привычки привели к тому, что Эми все чаще попадала в публичные скандалы и проходила реабилитацию в больнице. 23 июля 2011 года певицу нашли мертвой в лондонской квартире. Причины смерти выясняются до сих пор. Одна из версий – отравление алкоголем.

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Начиная с 1962 года гитарист и бэк-вокалист группы "The Rolling Stones" прошел со своими коллегами взлеты и падения. Безумная популярность, насыщенные графики гастрольных туров и огромные заработки привели к тяжелой депрессии. Он пытался избавиться от угнетенного состояния с помощью крепкого алкоголя и наркотических веществ.

8 июля 1969 года Мик Джаггер решил заменить Брайана другим гитаристом. Но 3 июля Джонса нашли возле его поместья на дне бассейна. Врачи констатировали смерть от несчастного случая.

За свою жизнь Джимми Хендиркс выпустил более 350 песен. Его считали лучшим гитаристом в истории рок-музыки. Далее артист решил поэкспериментировать со стилем композиций, что публике не понравилось. 6 сентября 1970 года он выступил на фестивале "Isle of Fehmarn", где зрители кричали, показывая недовольство, а некоторые и вовсе покидали концерт.

Спустя две недели после этого выступления, 18 сентября 1970 года, Хендрикса нашли мертвым в гостинице "Samarkand". У него обнаружили передозировку снотворным. По одной из версий это был не суицид, а спланированное убийство.

Дженис за свою короткую жизнь выпустила 4 студийных альбома. Став популярной, звезда начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Тогда же решила разрабатывать собственную философию по поводу смысла жизни. 4 октября 1970 года Джоплин узнала об измене со стороны любимого. Она напилась в гостинице "Лендмарк Мотор". А вечером ее нашли в номере мертвой.

Лидера группы Nirvana с детства беспокоили проблемы со здоровьем: хронический бронхит, боль в животе и гиперактивность. Чтобы Курт был более спокойным, врачи приписывали психотропные препараты, которые в сочетании с запрещенными веществами нередко приводили к попыткам самоубийства.

В Риме Кобейн чуть не умер от передозировки транквилизаторами. А спустя месяц, 8 апреля 1994 года, артиста нашли мертвым в его квартире. У кровати лежало прощальное письмо. Официальная причина смерти – самоубийство: Курт принял героин, после чего выстрелил себе в голову.

При жизни артиста мировую известность получили всего 29 его песен. Среди хитов – "I Believe I'll Dust My Broom" и "Sweet Home Chicago". Наибольшее признание он получил после смерти в 27-летнем возрасте, 16 августа 1938 года. Причина гибели неизвестна. Самые распространенные версии – его отравили, застрелили или зарезал ревнивый муж одной из любовниц.

Моррисон основал группу "The Doors". Благодаря сильному вокалу и талантливым текстам к песням, журнал "Rolling Stone" включил артиста в список "100 лучших певцов за все времена". Джим так увлекся славой и популярностью, что стал злоупотреблять алкоголем и наркотиками, часто попадал в скандальные ситуации.

Он пытался изменить образ жизни. Для этого вместе с подругой Памелой уехал отдыхать во Францию, в Париж. Артист планировал в новой локации писать очередные удачные тексты. Его начала беспокоить депрессия, которую музыкант "лечил" с помощью наркотиков.

3 июля 1971 года подруга обнаружила Моррисона мертвым в ванной, в съемной квартире. Есть несколько версий по поводу причин смерти: остановка сердца, передозировка запрещенными веществами, самоубийство и убийство.

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