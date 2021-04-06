Как и почему покончили с собой Робин Уильямс, Курт Кобейн и другие звезды. Фото

Порой самые талантливые из нас сводят счета с жизнью и слишком рано покидают своих поклонников. Даже слава, мировое признание и богатство не смогли сделать их счастливыми.

Застой в карьере, потеря родных, да и просто неудовлетворенность жизнью привели этих знаменитостей к трагическому решению. OBOZREVATEL сделал подборку звезд, которые наложили на себя руки.

1. Курт Кобейн, солист группы Nirvana – 27 лет

5 апреля 1994 года лидер группы Nirvana Курт Кобейн выстрелил себе в рот из дробовика. Как позже выяснилось, музыкант на момент смерти находился под действием героина. Тело Кобейна пролежало в пустом доме три дня. Кобейн долгое время боролся с наркозависимостью и депрессией. Его не спас даже тот факт, что незадолго до смерти гитарист лег в реабилитационную клинику в Лос-Анджелесе.

2. Александр Маккуин, модельер – 40 лет

Дизайнер повесился в 2010 году, поскольку не мог пережить смерть своей матери. Она была самым близким другом для кутюрье. После того как его мать скончалась от рака, Маккуин смог протянуть всего неделю. Об этом самоубийстве много говорили, поскольку дизайнер, решив "уйти красиво", употребил смертельный коктейль из кокаина, снотворного и транквилизаторов и повесился на любимом ремне. При этом, текст предсмертной записки Маккуина до сих пор не раскрыт.

3. Честер Беннингтон, солист группы Linkin Park – 41 год

Солист Linkin Park также решил уйти из жизни, повесившись на веревке в своих апартаментах под Лос-Анджелесом. У него была семья и шестеро детей, но это не помешало депрессии его съедать изнутри долгие годы. К этой болезни добавилась наркозависимость и апатия. Гибель Честера послужила началом социальному флешмобу Face of Depression – "Лицо депрессии". Люди, находящиеся в депрессии, начали публиковать в сети свои улыбающиеся фото, по которым невозможно определить, что человек в кадре измучен и думает о суициде. Целью акции стало показать всему миру, что за счастливым обликом может скрываться глубокая трагедия.

4. Робин Уильямс, актер – 63 года

Одно из самых шокирующих самоубийств в истории Голливуда произошло в августе 2014 года, когда повесился известный актер и комик Робин Уильямс. На протяжении многих лет актер страдал от тяжелой депрессии, алкоголизма и наркомании. Ему даже удалось побороть своих демонов и завязать с наркотиками и алкоголем на 20 лет, но когда ему поставили диагноз – развивающаяся болезнь Паркинсона – Уильямс наложил на себя руки.

5. Мэрилин Монро – 36 лет

Легендарная красотка трагически скончалась из-за передозировки барбитуратов. Мэрилин была секс-символом, успешной актрисой и самой желанной женщиной планеты, однако несмотря на это звезда испытывала "сильные страхи и частые депрессии". Мэрилин Монро могла страдать от психического заболевания, которое и привело к самоубийству.

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