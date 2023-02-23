Клопотенко рассмешил украинцев ''предсмертным меню'' для Путина

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко коротко и метко ответил, какое бы меню составил для последнего ужина диктатора Путина перед его казнью. Предложенное "блюдо" от кулинара рассмешило украинцев.

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Пост появился в его Twitter-аккаунте и собрал множество одобрительных комментариев. Украинцы согласились с ответом Клопотенко и предложили свои альтернативы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время одного из интервью журналист спросил у известного украинского шеф-повара, какой бы ужин он предложил Путину перед смертью.

"Я бы туда на*рал", – без промедления ответил Клопотенко.

Его мгновенная и уверенная реакция рассмешила подписчиков. В подписи к посту кулинар спросил, кто бы захотел стать су-шефом для "приготовления" предложенного ужина.

"Нет секунды сомнений", "Похоже, Путин после такого анонса меню выберет самоубийство", "Я не знаю сколько раз подряд смотрю и смеюсь каждый раз, как впервые", "Здесь вся страна су-шефов будет", "Нравится, что даже и секунды не думали. Молниеносная скорость ответа", – написали украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Клопотенко, который с Еленой Зеленской реформировал школьное питание, рассказал, чем его покорила первая леди. Подробнее об этом – читайте в материале.

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