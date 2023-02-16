Клопотенко, который с Зеленской реформировал школьное питание, рассказал, чем его покорила первая леди: очень мне симпатизирует

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко вместе с Еленой Зеленской проводил реформу школьного питания, а потому мог поближе познакомиться с первой леди Украины. И хотя чаще всего кулинар общался с ней на рабочие моменты и через посредников, он успел понять, что супруга президента очень открытый и простой человек.

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Эти качества подкупили Клопотенко. По его словам, Зеленская очень симпатизирует ему. Об общении с первой леди повар рассказал в интервью для YouTube-канала "Украинская правда".

"Я общаюсь с ее командой. Ее команда все, что нужно, передает ей, а она мне. Через ее команду мы общаемся... Мы видимся с ней в рабочих группах... Иногда с ней говорим. Она, по-моему, очень позитивна и очень мне симпатизирует, потому что она очень открытая. С ней очень легко", – поделился Евгений.

Шеф вспомнил забавную историю из своей жизни, которая произошла при участии Елены Зеленской.

"Когда-то была большая конференция, тысяча людей. Ее выводит охрана, она поворачивается и такая: "Женя, пока!" Все смотрят на нас. Я говорю: "Пока!" Как-то так, типа все easy (легко – ред.)", – рассказал Клопотенко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Клопотенко пополнил свой гардероб неожиданным элементом – юбкой. Он похвастался в соцсетях покупкой и поинтересовался у поклонников, нравятся ли им мужчины в такой одежде. Мнения фанов разделились.

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